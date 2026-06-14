Mientras en Norteamérica se disputa el Mundial 2026, en Chile el fútbol no se detiene y este fin de semana se desarrolla la decimoquinta fecha de la Liga de Primera, donde Colo Colo sigue sacando ventaja como líder.
Este sábado se jugaron cuatro partidos de la última jornada de la primera rueda, entre ellos el triunfo de Colo Colo por 3-0 sobre Cobresal.
También Palestino venció de visita por 2-1 a Everton de Viña del Mar y el campeón defensor, Coquimbo Unido, igualó 0-0 con O’Higgins en la Cuarta Región.
El último partido de la jornada sabatina fue entre Ñublense y Huachipato en una fría noche en Chillán, donde repartieron puntos con un intenso empate 2-2 en el Estadio Nelson Oyarzún.
Si bien los Acereros rápidamente se pusieron arriba en el marcador con los goles de Lionel Altamirano (8’) y Kevin Altez (9’), los dueños de casa fueron capaces de rehacerse para salvar la igualdad.
En los 43’ descontó Gabriel Graciani y en los descuentos del partido (90+3’) llegó el gol del empate para los Diablos Rojos por medio de Franco Rami.
Con este resultado, Huachipato desperdició la posibilidad de volver a ser sublíder y recortar la distancia con Colo Colo, pero ahora son quintos con 23 puntos. Mientras que Ñublense está séptimo con 22 unidades.
Ñublense encontró el empate en la última jugada. (Foto: Photosport)
Cabe recordar que el Cacique está en solitario en la cima con 36 contables y por ahora le saca 12 puntos a sus perseguidores: Coquimbo Unido y Palestino que tienen 24 unidades.
Aunque mañana (domingo) Universidad Católica (23 pts.) podría recuperar la segunda posición, si es que logra vencer a Universidad de Concepción.
En el otro extremo de la tabla de posiciones, se mantienen en zona de descenso Deportes Concepción y Unión La Calera con 11 puntos.
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La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Colo-Colo
|36
|15
|12
|0
|3
|29
|12
|+17
|2
|Coquimbo
|24
|15
|7
|3
|5
|22
|18
|+4
|3
|Palestino
|24
|15
|7
|3
|5
|23
|21
|+2
|4
|Universidad Católica
|23
|14
|7
|2
|5
|30
|19
|+11
|5
|Huachipato
|23
|15
|7
|2
|6
|23
|22
|+1
|6
|Everton
|22
|15
|6
|4
|5
|19
|15
|+4
|7
|Ñublense
|22
|15
|5
|7
|3
|18
|19
|-1
|8
|Deportes Limache
|21
|14
|6
|3
|5
|28
|20
|+8
|9
|Universidad de Chile
|20
|13
|5
|5
|3
|13
|8
|+5
|10
|O’Higgins
|20
|14
|6
|2
|6
|19
|20
|-1
|11
|Universidad de Concepción
|19
|14
|5
|4
|5
|12
|21
|-9
|12
|La Serena
|18
|15
|4
|6
|5
|21
|25
|-4
|13
|Audax Italiano
|16
|15
|4
|4
|7
|18
|21
|-3
|14
|Cobresal
|13
|15
|4
|1
|10
|19
|29
|-10
|15
|Concepción
|11
|14
|3
|2
|9
|11
|21
|-10
|16
|Unión La Calera
|11
|14
|3
|2
|9
|12
|26
|-14
En síntesis
- Colo Colo lidera la tabla de posiciones del torneo con 36 puntos acumulados.
- Ñublense y Huachipato empataron 2-2 en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.
- Deportes Concepción y Unión La Calera registran 11 puntos en zona de descenso.