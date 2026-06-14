Este sábado se disputaron cuatro partidos de la fecha 15 de la Liga de Primera 2026, donde Ñublense y Huachipato empataron 2-2 en Chillán.

Mientras en Norteamérica se disputa el Mundial 2026, en Chile el fútbol no se detiene y este fin de semana se desarrolla la decimoquinta fecha de la Liga de Primera, donde Colo Colo sigue sacando ventaja como líder.

Este sábado se jugaron cuatro partidos de la última jornada de la primera rueda, entre ellos el triunfo de Colo Colo por 3-0 sobre Cobresal.

También Palestino venció de visita por 2-1 a Everton de Viña del Mar y el campeón defensor, Coquimbo Unido, igualó 0-0 con O’Higgins en la Cuarta Región.

El último partido de la jornada sabatina fue entre Ñublense y Huachipato en una fría noche en Chillán, donde repartieron puntos con un intenso empate 2-2 en el Estadio Nelson Oyarzún.

Si bien los Acereros rápidamente se pusieron arriba en el marcador con los goles de Lionel Altamirano (8’) y Kevin Altez (9’), los dueños de casa fueron capaces de rehacerse para salvar la igualdad.

En los 43’ descontó Gabriel Graciani y en los descuentos del partido (90+3’) llegó el gol del empate para los Diablos Rojos por medio de Franco Rami.

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Con este resultado, Huachipato desperdició la posibilidad de volver a ser sublíder y recortar la distancia con Colo Colo, pero ahora son quintos con 23 puntos. Mientras que Ñublense está séptimo con 22 unidades.

Ñublense encontró el empate en la última jugada. (Foto: Photosport)

Cabe recordar que el Cacique está en solitario en la cima con 36 contables y por ahora le saca 12 puntos a sus perseguidores: Coquimbo Unido y Palestino que tienen 24 unidades.

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Aunque mañana (domingo) Universidad Católica (23 pts.) podría recuperar la segunda posición, si es que logra vencer a Universidad de Concepción.

En el otro extremo de la tabla de posiciones, se mantienen en zona de descenso Deportes Concepción y Unión La Calera con 11 puntos.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 36 15 12 0 3 29 12 +17 2 Coquimbo 24 15 7 3 5 22 18 +4 3 Palestino 24 15 7 3 5 23 21 +2 4 Universidad Católica 23 14 7 2 5 30 19 +11 5 Huachipato 23 15 7 2 6 23 22 +1 6 Everton 22 15 6 4 5 19 15 +4 7 Ñublense 22 15 5 7 3 18 19 -1 8 Deportes Limache 21 14 6 3 5 28 20 +8 9 Universidad de Chile 20 13 5 5 3 13 8 +5 10 O’Higgins 20 14 6 2 6 19 20 -1 11 Universidad de Concepción 19 14 5 4 5 12 21 -9 12 La Serena 18 15 4 6 5 21 25 -4 13 Audax Italiano 16 15 4 4 7 18 21 -3 14 Cobresal 13 15 4 1 10 19 29 -10 15 Concepción 11 14 3 2 9 11 21 -10 16 Unión La Calera 11 14 3 2 9 12 26 -14

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En síntesis