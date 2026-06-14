Johnny Herrera y su categórico mensaje sobre jugador de la U: “Está sin chispa, le falta…”

Universidad de Chile tiene hoy un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Unión La Calera en lo que es la última fecha de esta primera rueda en el torneo.

Para este compromiso, el equipo de Fernando Gago tiene la obligación de sumar una victoria para prenderse en la lucha por competencias internacionales y en la que espera también, poder mostrar una mejor versión futbolística.

Ante el presente azul, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la comentó sobre la posibilidad de que Israel Poblete vuelva a la titularidad en este partido, situación que celebra en la U.

“Si el profesor conociera a Poblete, con todo lo que ha jugado y rendido, los goles e importante que ha sido, debería estar sin problemas en el equipo”, remarcó.

La U de Gago aún no logra despegar | Foto: Photosport

Concluyendo, Herrera habló sobre lo que ha sido el presente de Juan Martín Lucero, quien no se ha podido consolidar dentro de la Universidad de Chile y el ídolo azul indicó que es lo que le está faltando al delantero argentino para poder tener un buen nivel.

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“El otro día tuvo dos goles abajo del arco, un centro rasante y otro bajo del arco, está sin chispa Lucero, le falta una pretemporada”, cerró.

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