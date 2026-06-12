Luego de que en las últimas horas los exjugadores Manuel Neira y Sebastián Roco le bajaran el pulgar de forma pública para asumir en la banca de Juan Pinto Durán, el director técnico chileno Marco Antonio Figueroa conversó en exclusiva con BOLAVIP y destrozó a sus críticos

Marco Antonio Figueroa conversa en extenso con BOLAVIP y defendió con garras su vigencia internacional mandando un categórico y amenazante mensaje que promete desatar un terremoto en el medio nacional.

El ambiente en el entorno del “Equipo de Todos” venía agitado tras el cierre de la gira europea, pero nadie esperaba un contraataque de esta magnitud. El “Fantasma” no se guardó absolutamente nada al momento de responder a los cuestionamientos sobre su estilo y capacidades.

Fiel a su forma frontal y sin pelos en la lengua, el estratega apuntó a que los futbolistas retirados que hoy se dedican a criticarlo en los medios de comunicación deberían llamarse al silencio debido a los complejos pasados que arrastran de sus propias etapas en activo.

“Yo no me cuelgo de eso. De los exjugadores retirados que tú nombraste, el tiempo ya pasó para ellos. Los que estamos desde hace mucho tiempo en el fútbol sabemos cómo son las cosas, se sabe todo. Respecto a la segunda persona (Sebastián Roco) yo me quedaría callado, en realidad me quedaría callado porque hay tantas cosas que los incriminan en muchas cosas, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ya fue”, disparó dejando en claro que conoce secretos de camarín que prefiere no ventilar.

En esa misma línea de análisis, el director técnico nacional defendió con orgullo su derecho a postular o ser considerado para el combinado de su país gracias al extenso recorrido que ha logrado consolidar en el extranjero. Figueroa argumentó que dirigir a una escuadra nacional es el máximo honor al que puede aspirar un profesional chileno.

“Yo tengo un contrato, tengo un equipo (Comunicaciones) en estos momentos… tengo hasta fin de año y lógicamente hay que escuchar las ofertas. Siempre es para un técnico, un entrenador nacional, un orgullo representar a su país, independiente de los momentos en que se encuentre”, afirmó.

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Marco Antonio Figueroa analiza el debut de México en el Mundial

El Fantasma analiza a México

Dejando de lado las polémicas personales que encendieron el debate, el experimentado adiestrador se dio el tiempo de pasar por el escáner lo que fue el electrizante partido inaugural del Mundial 2026, donde México derrotó por 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca en un trámite sumamente friccionado. El estratega analizó con detención la propuesta de Javier Aguirre y valoró la inteligencia táctica del “Tri” para sacar adelante el estreno en casa ante un rival que no propuso demasiado peligro en ofensiva.

“El resultado se dio lógicamente por lo esperado para todos. México pudo haber hecho un poco más, porque Sudáfrica en ningún momento fue un rival peligroso. Pero los que conocemos a Javier Aguirre sabemos que es un técnico inteligente, precavido… sabe manejar los partidos”, desmenuzó respecto al debut del cuadro azteca, destacando que en las citas mundialistas la mesura y el cuidado físico de los futbolistas juegan un rol preponderante en los primeros partidos.

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Finalmente, el “Fantasma” se la jugó al evaluar el recambio y el poderío de las escuadras sudamericanas en la cita planetaria, proyectando un gran papel para dos elencos que, a su juicio, romperán todos los pronósticos. “A mí me da la impresión que por el lado de nuestro continente, Sudamérica, creo que terminaron haciendo una buena eliminatoria, Paraguay clasificó al final. Creo que en este caso va a andar muy bien Colombia, terminaron muy bien la eliminatoria. Y Ecuador, Ecuador terminó siendo un equipo muy fuerte… ojo con Colombia y Ecuador, y para qué decir de Paraguay que fue una sorpresa”, sentenció Figueroa en el cierre de su charla con BOLAVIP.