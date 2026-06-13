Los azules recibieron una gran noticia este sábado, pensando en su próximo partido pendiente por la Liga de Primera 2026.

Este sábado se disputan cuatro partidos por la decimoquinta fecha de la Liga de Primera 2026, la última de la primera rueda, donde Universidad de Chile recibió una positiva noticia.

Esto porque el siguiente rival de los azules perdió a una de sus principales figuras. Se trata del volante Juan Leiva de O’Higgins de Rancagua.

El futoblista de 32 años fue expulsado esta jornada, en el empate 0-0 del Capo de Provincia en su visita al campeón vigente, Coquimbo Unido.

El árbitro Mathías Riquelme lo mandó a las duchas del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a los 45+1′ del primer tiempo, mostrándole la tarjeta roja directa, por haberle propinado un codazo en la cara al aurinegro Martín Mundaca.

La acción ocurrió en mitad de cancha, cuando el atacante de los Piratas estaba inciando una carga ofensiva, donde Leiva se cruzó en su camino para derribarlo.

Juan Leiva fue expulsado en el empate de O’Higgins con Coquimbo Unido. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

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Juan Leiva no estará ante la U

Con esto, recibirá una fecha de castigo y la deberá cumplir ante los azules en el partido pendiente que tienen por la fecha 13, y que se jugará el próximo jueves 18 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

En la presente temporada, el ex Universidad Católica lleva 28 partidos disputados y un gol en su cuenta personal.

Mientras tanto, en la U deben enfocarse en el compromiso de visita que tienen este domingo contra Unión La Calera, agendado para las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

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En síntesis