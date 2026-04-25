Ignacio Vásquez fue una de las grandes figuras en el triunfo de Universidad de Chile por 1-0 sobre Universidad Católica en el Clásico Universitario. La joya azul de 19 años destacó por su despliegue, atrevimiento y constante vocación ofensiva por izquierda, convirtiéndose en un dolor de cabeza permanente para la defensa cruzada.

El extremo fue protagonista por la banda izquierda, donde marcó diferencias con su velocidad y desequilibrio, aportando profundidad al ataque laico en una jornada donde el equipo mostró solidez y carácter. Así, Vásquez se sigue consolidando como una de las grandes apuestas de Fernando Gago.

Ignacio Vásquez se sigue consolidando en el once azul (Photosport).

Tras el partido, Vásquez conversó con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports y dejó una confesión que sacó sonrisas.

“A mi siempre me gustó Neymar, siempre me encantó lo que hacía con la pelota cuando se la pasaba por arriba, todavía me faltan cosas por mostrar de Neymar, creo que tengo cositas de Neymar.. también me gustó Alexis Sánchez, lo vi de chico en la selección”, comentó. Incluso fue más allá con su estilo: “Siempre me gustó ser un jugador pichulero, como se dice”.

Sobre el desarrollo del clásico, el atacante valoró el rendimiento colectivo del equipo. “Creo que fue un partido, bueno, difícil. Creo que en el primer tiempo supimos manejarlo muy bien. Ellos nos llegaron muy poco y nosotros creo que por las dos bandas les generamos mucho peligro. Gracias a Dios se nos dio la victoria, el gol del Gato también, que es muy importante para nosotros”, cerró.

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En síntesis…