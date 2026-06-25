Ignacio Vásquez pide camiseta de titular en la U: “Donde me toque, voy a ayudar al equipo”

El delantero azul Ignacio Vásquez habló tras lo que fue la igualdad de la U ante La Calera.

Universidad de Chile logró una igualdad a tres tantos en su visita a Unión La Calera dentro de la Copa Chile, en la que los dirigidos por Fabricio Coloccini pudieron sobreponerse de un 1-3 y rescatar un punto con un jugador menos por el Grupo D.

Tras lo que fue este compromiso, el delantero azul Ignacio Vásquez conversó con los medios en zona mixta para comentar lo que dejó esta igualdad de la Universidad de Chile, en la que le da un valor al punto tras el contexto del partido.

“Partido difícil, logramos conseguir un empate de visita que dentro de todo suma y cuenta con uno menos. A seguir trabajando y enfocarnos en el próximo partido”.

“Siempre nosotros queremos ganar en todas las canchas, son dos puntos que se pierden, a la vez un empate con uno menos es valioso con un resultado adverso”, parte señalando Vásquez.

Agregando a esto, el ‘Nacho’ mostró su felicidad por lo que ha sido su presente goleador dentro de la Universidad de Chile, en la que ingresando desde la banca en los últimos duelos, ha podido marcar diferencias.

Vásquez habla del presente azul | Foto: Photosport

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“Yo estoy agradecido del cuerpo técnico y mis compañeros que son los que me dan la confianza para empezar hacer goles y jugar mejor. Voy a seguir trabajando, que todavía queda mucho”.

“Donde me toque yo voy a tratar de responder, me está tocando entrar desde el banco y ya he hecho 4 goles. A seguir y donde me toque, voy a ayudar al equipo”, remarca.

Finalmente, Vásquez habló de lo que ha sido la irregularidad de la Universidad de Chile en esta temporada, en la que no ha podido ser confiable, en donde hace el llamado a seguir trabajando para conseguir la anhelada regularidad en lo que resta de temporada.

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“Hay partidos seguidos y eso afecta un poco, queda mucho por trabajar, seguir entrenando, trabajando y mejorando vamos a alcanzar esa regularidad que nos está faltando”, cerró.

En Síntesis

El delantero Ignacio Vásquez valoró el empate 3-3 conseguido con un jugador menos.

valoró el empate 3-3 conseguido con un jugador menos. El atacante ingresó desde el banco y ya registra 4 goles esta temporada.

esta temporada. El técnico Fabricio Coloccini lidera al equipo que rescató un punto en el Grupo D.