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Copa Chile

Tras Unión La Calera vs. Universidad de Chile: así queda la tabla de posiciones en el Grupo D de la Copa Chile

Revisa como quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Unión La Calera y U. de Chile en la Copa Chile.

Así quedó la tabla de posiciones tras el U. La Calera y U. de Chile
© PhotosportAsí quedó la tabla de posiciones tras el U. La Calera y U. de Chile

Unión La Calera y Universidad de Chile hoy se enfrentaban en lo que era una nueva fecha dentro de la fase de grupos de la Copa Chile, en el que ambos equipos disputaban un duelo crucial.

En lo que fue un apretado compromiso, ambos equipos terminaron repartiendo unidades en la quinta región tras igualar a tres tantos en un partidazo.

Con este resultado, Unión La Calera se quedó en el último lugar de la tabla de posiciones con tan solo un punto, mientras que la Universidad de Chile se ubica en la segunda posición con cuarto unidades.

Para lo que será la próxima fecha, el conjunto ‘Cementero’ deberá recibir en condición de local a Santiago Wanderers, mientras que los ‘Azules’ recibirán como locales a Unión San Felipe.

La Calera no pudo mantener la ventaja | Foto: Photosport

La Calera no pudo mantener la ventaja | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO D

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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