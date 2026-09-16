En la Universidad de Chile hay intranquilidad por el futuro de Charles Aránguiz.

Universidad de Chile disfruta de sus días libres por estas Fiestas Patrias, en donde los ‘Azules’ recargan las baterías para afrontar con todo lo que será la parte final de la temporada para lo que será la Liga de Primera y la Copa Chile.

En lo que era estos días de tranquilidad por el descanso para el equipo ‘Laico’, hay una noticia que genera bastante inquietud en los hinchas y que tiene como protagonista a una gran figura.

Se trata del volante y capitán, Charles Aránguiz, quien ha dejado dudas por lo que es futuro en la Universidad de Chile, algo que tiene la preocupación al máximo en los fanáticos.

¿La razón? en las últimas horas, el periodista Marcelo Díaz informó en TNT Sports de que el ‘Príncipe’ no tiene asegurada su continuidad en la Universidad de Chile para el 2027.

Aránguiz siembra dudas en la U | Foto: Photosport

El comunicador declaró que hasta día de hoy no hay novedades respecto a la renovación del 20 de la U, quien tendría contrato con el club hasta finales de este 2026.

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“Charles Aránguiz termina contrato en diciembre de 2026, por lo tanto la U se tiene que sentar a conversar con el Príncipe. En La U quieren mantener a Charles por el 2027, a pesar de la renovación automática. Fernando Gago quiere contar con ambos en 2027”, declaró.

Desde la Universidad de Chile esperan poder asegurar la continudad de una de sus grandes figuras para lo que será la próxima temporada, la que sin duda será especial por lo que serán los 100 años del club.