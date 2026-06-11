Hace 40 años la U fue sparring de la selección de México que se preparaba para el Mundial que ganó Argentina.

En el día en que los ojos del planeta entero se posan sobre el imponente Estadio Azteca para dar el puntapié inicial a una nueva Copa del Mundo, la memoria futbolística nos obliga a desenterrar un hito dorado y desconocido para muchos hinchas laicos.

En la antesala de la cita planetaria de 1986, Universidad de Chile dirigida por el ídolo Leonel Sánchez armó las maletas y viajó a tierras norteamericanas para medir fuerzas en dos partidos amistosos frente a la Selección Absoluta de México, escuadra que en ese entonces era dirigida por el estratega Bora Milutinovic.

La exigente minigira de la escuadra universitaria por territorio azteca contempló dos estaciones de altísimo nivel competitivo. El primer compromiso de la serie se disputó nada menos que en Queretaro. En un trámite sumamente friccionado, el combinado local logró hacer respetar su casa y se impuso ajustadamente por un marcador de 2-1. Sin embargo, la jornada quedó inmortalizada por la notable anotación de Patricio Reyes, quien mediante un certero frentazo al conectar un centro batió la resistencia del guardameta mexicano para estampar el descuento azul.

El segundo asalto de esta inédita llave frente al “Tri” se trasladó hasta el Torreón. En dicho encuentro, la Selección Mexicana volvió a abrazar los festejos al quedarse con la victoria por la cuenta mínima (1-0). Pese a las dos derrotas en el marcador, el saldo para el “Romántico Viajero” fue sumamente positivo desde el punto de vista institucional y profesional.

Luis Mosquera enfrenta al seleccionado mexicano / ©JUHA TAMMINEN

El registro oculto de Juha Tamminen y el éxodo azul a tierras aztecas

El paso del tiempo pareció sepultar los recuerdos de aquella travesía, hasta que la magia del archivo fotográfico internacional hizo lo suyo. Hace algunos años, el reconocido fotógrafo finlandés Juha Tamminen sorprendió a los fanáticos al sacar a la luz un registro inédito de imágenes de alta calidad correspondientes al segundo compromiso disputado en la cancha de Querétaro, inmortalizando los rostros y las postales de aquella mítica delegación laica.

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Además del prestigio deportivo, el tremendo nivel exhibido por los futbolistas de Universidad de Chile ante una selección mundialista despertó de inmediato el interés de los veedores locales. Gracias a las destacadas actuaciones en esta vitrina internacional, varios referentes azules encontraron su destino futbolístico y fueron fichados en el balompié mexicano, pavimentando exitosas carreras en el extranjero como fueron los recordados casos de Carlos Poblete, Martín “Tincho” Gálvez y el ídolo Mariano Puyol.