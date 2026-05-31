Joaquín Larrivey dispara sin asco y culpa al árbitro por derrota de D. Concepción: “Es imposible que…”

El delantero de Deportes Concepción culpa sin asco al árbitro Mario Salvo por la derrota de los penquistas ante Universidad de Chile.

Deportes Concepción hizo un digno partido ante Universidad de Chile el día de ayer, pero de igual manera terminó cayendo por 1-2 con dos goles de Eduardo Vargas que terminaron por tumbar al León de Collao.

En el segundo tiempo se produjo una situación confusa, ya que en el mejor momento del cuadro Lila el árbitro Mario Salvo expulsó a un jugador de Deportes Concepción por un supuesto insulto que sólo él escuchó.

Esto fue analizado por Joaquín Larrivey en diálogo con TNT Sports, quien dijo que “El partido se nos escapa pura y exclusivamente por responsabilidad del árbitro, a quien considero un gran árbitro, pero que esta vez, salvo que tenga el oído de un lobo o un perro, la verdad es que es imposible que lo escuche”.

Mario Salvo fue protagonista en Ñuñoa. | Foto: Photosport

“Él dice que insulta, pero no directamente al árbitro. Es imposible que el árbitro interprete y escuche que alguien lo está insultando de acá a 15 metros. No se escucha nada, realmente”, agrego.

En el cierre, Larrivey vuelve a cargar contra Mario Salvo y plantea dudas por lo ocurrido: “Él, con el audio del VAR, con todo, de repente escucha. Me resulta muy llamativo, pero bueno, lo considero un gran árbitro y hoy lamentablemente se equivocó”.

Publicidad

Con la derrota de ayer, Deportes Concepción se mantiene en el penúltimo lugar de la Liga de Primera con 11 puntos, mientras que Universidad de Chile escaló al sexto lugar con 20 unidades.

En síntesis

Eduardo Vargas anotó dos goles en el triunfo 1-2 de Universidad de Chile.

El árbitro Mario Salvo expulsó a un jugador de Deportes Concepción tras una confusión.

Publicidad