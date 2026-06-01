El periodista cuestionó duramente lo realizado por el jugador de 22 años durante el primer semestre. No le gustó para nada.

Universidad de Chile volvió al triunfo, pero Jorge “Coke” Hevia no quedó conforme. El comunicador perdió la paciencia con una de las mayores figuras del conjunto estudiantil.

¿Quién es? En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista lapidó a Lucas Assadi. La promesa de 22 años ha sido duramente cuestionada por su bajo nivel durante el primer semestre.

Ante tal panorama, la voz radial le dejó un potente mensaje. Siente que el oriundo de Puente Alto está cabizbajo, por lo que lo llamó a despertar: está representando a una institución de prestigio internacional.

“Siento que él está con el tarro, es la sensación que me da. Porque no se le olvidó jugar a la pelota, no va a dejar de ser bueno”, comenzó señalando sobre el crack de Universidad de Chile.

Sobre el mismo punto, agregó: “El fútbol también tiene mucho de actitud y algo le pasa como que no tiene ganas de competir. Y si no lo hace, va a seguir estando afuera y ya renovó con la U”.

Lucas Assadi genera recelo en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El incierto futuro de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Finalmente, Coke Hevia apuntó al siguiente paso del seleccionado nacional. Si bien acordó continuar en el club, es inminente una partida en el próximo período de transferencias.

“Va a depender de él irse a un buen equipo o terminar yéndose a cualquier parte. Entonces no entiendo, porque una cosa es cuando uno erra un pase, pierde goles o algo así, pero con esas ganas no sumas por ninguna parte“, cerró.

En resumen:

El periodista Jorge Hevia criticó duramente el bajo nivel y la falta de actitud competitiva de Lucas Assadi en Universidad de Chile.

criticó duramente el bajo nivel y la falta de actitud competitiva de Lucas Assadi en Universidad de Chile. El volante Lucas Assadi , de 22 años de edad y oriundo de Puente Alto, mantiene un rendimiento cuestionado durante el primer semestre del año.

, de 22 años de edad y oriundo de Puente Alto, mantiene un rendimiento cuestionado durante el primer semestre del año. El comunicador Jorge Hevia advirtió que el futuro del futbolista y una eventual partida a un buen club dependerán exclusivamente de su cambio de mentalidad.