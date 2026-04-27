Johnny Herrera critica la viralizada arenga de Fernando Gago en la U: “Eso es sagrado, no me gusta”

Hasta España y Argentina llegó a ser noticia la arenga de Fernando Gago en la previa del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica. El entrenador azul se hizo viral luego que las redes sociales del club publicaron su palabra de aliento antes de salir a la cancha el pasado sábado.

Frases como “hoy es nuestro partido”, “se juega con el corazón” y “los quiero pasar por arriba” provocaron una ola de reacciones en el mundo azul y uno que se refirió a las llamativas palabras de ‘Pintita’ fue el ídolo universitario Johnny Herrera.

La arenga de Fernando Gago en el camarín de la U desataron polémica (Photosport).

En el programa Todos Somos Técnicos, el ‘Samurai Azul’ dejó entrever cierta molestia por la publicación de un momento tan íntimo para futbolistas. De hecho, en el panel del espacio de TNT Sports, el exarquero campeón de Copa Sudamericana lanzó fuerte y claro: “No está bien eso. Se pierden los códigos de camarín”.

En esa línea, Herrera golpeó la mesa y mostró su lado más crítico: “Yo que soy más antiguo, no estoy de acuerdo. Porque ganas, sale publicado, pero si pierdes (…) al final solo es marketing. Uno entiende que hay que sacarle provecho al clásico, pero se pierde la intimidad de camarín. Eso es sagrado. No me gusta para nada”, recalcó el excampeón azul.

“Esto lo quisieron hacer varias veces en la U cuando yo era capitán, y siempre me negué. No dice nada nuevo. Para mí es cualquier cosa. Tiene un gran currículum pero viene llegando al club”, cerró.

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En síntesis…