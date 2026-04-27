Universidad de Chile derrotó 1-0 a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario. El cuadro laico brilló y cómo no, si recibió una emocionante arenga de Fernando Gago en la antesala.

¿Qué pasó? A través de sus plataformas oficiales, el club reveló el discurso del DT argentino en la previa del duelo. Llamó a sus jugadores a dar la vida por la camiseta azul.

El registro audiovisual cautivó a los hinchas, que mediante los comentarios confirmaron que confían completamente en la capacidad del entrenador de 40 años. Se quedó con su primera victoria ante un archirrival.

“Vamos chicos, compromiso total, desde el inicio hasta el final. La primera jugada del partido nos hacemos sentir, nos hacemos respetar“, comenzó señalando el destacado DT.

En dicha línea, agregó: “Es un clásico, se juega con el corazón, con el sentimiento, pero con esto (cerebro), cada pelota la juego con esto. Autoridad para jugar y para disfrutar”.

Fernando Gago triunfó en el Clásico Universitario con Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago aleonó a Universidad de Chile

Finalmente, el retirado crack expresó su deseo de arrasar con todo. Sus palabras hicieron eco en los futbolistas, que en el minuto 16 del encuentro marcaron el 1-0 definitivo para llevarse los tres puntos.

“Vamos a sufrir, sí, tener los huevos de sufrir, pero también la necesidad de divertirse y jugar, de jugar y jugar y jugar. Atacarlos, los quiero pasar por arriba. Hoy es nuestro partido, es de ustedes“, cerró.

En síntesis:

Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica en el Clásico Universitario.

venció 1-0 a en el Clásico Universitario. El entrenador Fernando Gago dio una arenga motivacional previa al triunfo del equipo.

dio una arenga motivacional previa al triunfo del equipo. El gol de la victoria definitiva fue anotado en el minuto 16 del encuentro.

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La arenga de Fernando Gago: