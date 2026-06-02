El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera zanjó el debate con esta histórica comparación.

En la historia del fútbol chileno, hay pocos equipos nacionales que han marcado época y entre estos sin duda que están los de Colo Colo 2006 de Claudio Borghi, el que llegó a la final de la Copa Sudamericana y también el de la Universidad de Chile 2011, la que fue campeón de la Copa Sudamericana al mando de Jorge Sampaoli.

Entre estos ambos equipos históricos de los dos clubes más grandes del fútbol chileno, se ha generado un extenso debate sobre cuál de los dos equipos en un enfrentamiento entre ambos hubiera salido como vencedor, debido al gran nivel que poseían ‘Albos’ y ‘Azules’.

El 2006 de Colo Colo contaba con jugadores de alta jerarquía como Matías Fernández, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Humberto Suazo, mientras que en la Universidad de Chile 2011 aparecían nombres como Johnny Herrera, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas.

Por esto mismo, es que el debate hasta día de hoy se mantiene activo y sin duda que perdurará, debido a que ambos equipos nunca se podrán enfrentar para poder dilucidar al gran ganador.

Herrera habló sobre este gran debate | Foto: Photosport

Herrera ni lo duda y escoge a la U del 2011

En esta jornada, el histórico ex portero de la U, Johnny Herrera estuvo en el programa ‘Metamos Bulla’ y habló sobre lo que es esta comparación que ha existido en estos últimos años entre ambos equipos, en la que no dudó con su respuesta.

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“Les ganábamos 4-1, fácil”, aseguró sin ningún tipo de duda Johnny Herrera ante esta comparación.

Finalmente, Herrera indica que en su vida nunca vio un equipo mejor que esa Universidad de Chile del 2011, la que se consagró campeón de la Copa Sudamericana y un año después, llegó a la semifinal de la Copa Libertadores.

“Yo no vi otro mejor equipo que ese 2011 que se consagra en el segundo semestre, imaginate nosotros llegamos a semifinal de Copa Libertadores y se nos fueron los tres mejores jugadores que teníamos, se nos fueron todos los goles y el mejor central de Sudamérica. Yo toda la vida voy a patear la perra por esa maldita Copa Libertadores”, cerró.

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