Johnny Herrera pide esta titularidad en U. de Chile: “Los buenos en la cancha y chao”

El icónico portero de Universidad de Chile clamó por la estelaridad de Ignacio Vásquez en desmedro de Juan Martín Lucero.

Universidad de Chile no ha tenido regularidad este 2026 y ello colmó la paciencia de Johnny Herrera. El ídolo azul se aburrió de la titularidad de Juan Martín Lucero y por ello postuló a un reemplazante para el delantero argentino.

En los micrófonos de TNT Sports, el retirado portero pidió la estelaridad de Ignacio Vásquez. Para él, no hay duda de que el atacante de 20 años puede ser más aporte en la ofensiva.

Bajo su visión, el novel ariete puede ser desequilibrante en una zona de peligro y darle una mano a Eduardo Vargas. El histórico arquero instó al cuerpo técnico a modificar el once inicial.

“Es mucha diferencia cuando está él en cancha (…) Se nota mucho. Él fue el que marcó la diferencia en el partido anterior contra Everton. Si juegas un buen partido y al otro sales, te genera incertidumbre también”, lanzó.

Sobre la misma línea, la leyenda de Universidad de Chile agregó: “Los buenos en la cancha y chao (…) Siempre es el mejor de la cancha poco menos y al otro partido desaparece. Es buen punta, extremo”.

Johnny Herrera exige la estelaridad de Ignacio Vásquez en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Johnny Herrera pide cambios en Universidad de Chile

Finalmente, el emblema de la escuadra universitaria profundizó su mensaje, dejándole un recado a Fernando Gago: su ataque no está funcionando y debe reaccionar lo antes posible.

“El técnico tiene que ayudar y poner a los que están mejor en la cancha. Tiene plantel de sobra. ¿Es tan difícil que juegue el que está mejor y punto? No hay que ser Pelé para darse cuenta de que Ignacio Vásquez tiene que estar“, cerró.