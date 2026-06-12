El periodista Cristián Caamaño reveló los dos puestos que la Universidad de Chile reforzará en el mercado.

Universidad de Chile tiene toda la mente puesta en lo que será su duelo por la Liga de Primera ante Unión La Calera en la quinta región, en donde los ‘Azules’ irán a por todo por los tres puntos, que los necesita con urgencia.

Tras este partido, en el ‘Romántico Viajero’ ya comenzarán a moverse en lo que es el mercado de pases, en el que la U espera poder reforzar su plantel pensando en la segunda parte del año.

Es por esto que Fernando Gago ya analiza internamente los puestos a reforzar en la Universidad de Chile en este mercado, en la que parece ya tener anotadas las posiciones en la que urge reforzar.

Así lo dio a conocer en esta jornada el periodista Cristián Caamaño, quien en Radio Agricultura destapó los dos puestos en los que la Universidad de Chile se reforzará en el segundo semestre.

Gago ya piensa en refuerzos en la U | Foto: Photosport

“Mínimo dos, ese es el compromiso con Gago, un extremo izquierdo y un volante interior, eso está conversado”, declaró el periodista.

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Finalmente, Caamaño también apunta a que en la Universidad de Chile esperan que puedan concretar el traspaso de Lucas Assadi al fútbol sueco y si aquello se da, buscarían un tercer fichaje.

“Si se va un futbolista como Assadi, podrían reforzar otra zona de la cancha. La oferta de Assadi por Suecia esperan que se concrete”, cerró.

En Síntesis

Fernando Gago analiza los puestos a reforzar para Universidad de Chile en el mercado.

analiza los puestos a reforzar para Universidad de Chile en el mercado. El periodista Cristián Caamaño confirmó que el club busca un extremo izquierdo y un volante.

confirmó que el club busca un extremo izquierdo y un volante. Universidad de Chile espera una oferta del fútbol sueco para traspasar a Lucas Assadi.