Juan Martín Lucero cuenta la firme sobre su futuro en la Universidad de Chile: “Yo quiero…”

Universidad de Chile ha vivido una irregular temporada en lo que va de este 2026, en el que los ‘Azules’ están muy lejos de la lucha por la Liga de Primera y hoy está a un paso de quedar eliminado de la Copa Chile, tras lo que fue su derrota por 2-0 ante Deportes Antofagasta en el partido de ida por los cuartos de final.

Sobre el presente del equipo, el atacante argentino, Juan Martín Lucero conversó con la prensa en esta jornada y se refirió a lo que fue este compromiso ante los ‘Pumas’, en el que reconoce que el equipo no estuvo a la altura y esperan poder reponerse para dar vuelta la llave.

“No fue un buen partido nuestro, sabemos que no hicimos las cosas bien, la llave no está cerrada, todavía está abierta, estaremos en casa y se que nos va ir bien, lucharemos para pelear la seria, que es un objetivo grande que tenemos como grupo”, partió señalando Lucero.

Lucero da luces de su futuro en la U

Lucero habla sobre su futuro en la U | Foto: Photosport

Por otro de los temas que el ‘Gato’ fue abordado en esta jornada es sobre su futuro en la Universidad de Chile, en el que a pesar de su bajo desempeño en este 2026, dejó en claro que le gustaría revertir su situación y seguir en el 2027.

“Estoy muy feliz y contento acá en el club, es una gran institución, es un gran club donde me han tratado muy bien y estoy agradecido, obviamente que yo quiero continuar”, declaró.

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Finalizando, Lucero comentó lo que fue la oferta que recibió por parte de Independiente de Avellaneda a mitad de temporada, en la que reconoce que fue real, pero el delantero manifestó siempre su deseo de continuar en el club, dejando todo en manos de la U.

“Fue una oferta real, pero yo dejé todo en manos de Universidad de Chile, que ellos decidieran, yo como dije en un momento, me quería quedar acá y continuar, dejé todo en manos de ellos y la posibilidad de que decidiera, siempre yo diciendo que quería estar acá, no está en mis planes (volver a Argentina)”, cerró.