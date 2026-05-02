Universidad de Chile no tuvo problema alguno y goleó 5-0 a Deportes La Serena por la Copa de la Liga. En dicho encuentro, Juan Martín Lucero se hizo presente en el marcador: el oriundo de Mendoza está en racha.
En el minuto 31 del duelo, el delantero aprovechó un error en la salida granate y remató desde larga distancia para convertir el 2-0 momentáneo. Fue el segundo tanto desde su arribo al club y va al alza.
Por ello, tras el pitazo final, el futbolista de 34 años conversó con la prensa y dejó una potente reflexión. Si se le da a elegir, siempre se inclinará por un desafío de jerarquía. Y querrá estar a la altura.
“Como dije, eso es lo que lleva jugar en un club grande: las competencias internas, externas y las exigencias. Como lo dije, prefiero mil veces tener estas presiones y exigencias que estar en otro lugar“, comentó.
“Feliz y agradecido de formar parte de este club, de esta institución y un grupo tan competitivo. Hay un gran equipo de seres humanos y de futbolistas que está a la vista de todos”, agregó.
Juan Martín Lucero va al alza en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)
El renacer de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile
Finalmente, al ser consultado sobre a qué se aferró para salir del pozo en el que se hundía, el experimentado goleador entregó la receta. Lo intentó una y otra vez hasta conseguirlo.
“En el trabajo, en los hábitos y en el día a día. Hay veces que no hay muchas explicaciones, cuando no quiere entrar simplemente no entra“, concluyó el crack de Universidad de Chile.
En síntesis:
- El delantero Juan Martín Lucero anotó el segundo gol tras un remate de larga distancia.
- El atacante de Universidad de Chile destacó preferir la presión de jugar en un club grande.
- El goleador atribuyó su mejoría al trabajo diario y los hábitos tras una sequía anotadora.