Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Copa de la Liga

Juan Martín Lucero se empapa de azul en Universidad de Chile: “Prefiero 1000 veces esto”

El delantero argentino convirtió en la victoria contra Deportes La Serena y expresó su felicidad por dejar atrás su mal momento.

Juan Martín Lucero está feliz en Universidad de Chile.
© Club Universidad de ChileJuan Martín Lucero está feliz en Universidad de Chile.

Universidad de Chile no tuvo problema alguno y goleó 5-0 a Deportes La Serena por la Copa de la Liga. En dicho encuentro, Juan Martín Lucero se hizo presente en el marcador: el oriundo de Mendoza está en racha.

En el minuto 31 del duelo, el delantero aprovechó un error en la salida granate y remató desde larga distancia para convertir el 2-0 momentáneo. Fue el segundo tanto desde su arribo al club y va al alza.

Por ello, tras el pitazo final, el futbolista de 34 años conversó con la prensa y dejó una potente reflexión. Si se le da a elegir, siempre se inclinará por un desafío de jerarquía. Y querrá estar a la altura.

“Como dije, eso es lo que lleva jugar en un club grande: las competencias internas, externas y las exigencias. Como lo dije, prefiero mil veces tener estas presiones y exigencias que estar en otro lugar“, comentó.

Feliz y agradecido de formar parte de este club, de esta institución y un grupo tan competitivo. Hay un gran equipo de seres humanos y de futbolistas que está a la vista de todos”, agregó.

Juan Martín Lucero va al alza en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Juan Martín Lucero va al alza en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El renacer de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile

Finalmente, al ser consultado sobre a qué se aferró para salir del pozo en el que se hundía, el experimentado goleador entregó la receta. Lo intentó una y otra vez hasta conseguirlo.

Ver también

Fernando Gago avisa tras la goleada de la U vs. La Serena: “Lo dije desde el primer día”

“En el trabajo, en los hábitos y en el día a día. Hay veces que no hay muchas explicaciones, cuando no quiere entrar simplemente no entra“, concluyó el crack de Universidad de Chile.

En síntesis:

  • El delantero Juan Martín Lucero anotó el segundo gol tras un remate de larga distancia.
  • El atacante de Universidad de Chile destacó preferir la presión de jugar en un club grande.
  • El goleador atribuyó su mejoría al trabajo diario y los hábitos tras una sequía anotadora.
Martín Aliaga
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones