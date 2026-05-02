Universidad de Chile no tuvo problema alguno y goleó 5-0 a Deportes La Serena por la Copa de la Liga. En dicho encuentro, Juan Martín Lucero se hizo presente en el marcador: el oriundo de Mendoza está en racha.

En el minuto 31 del duelo, el delantero aprovechó un error en la salida granate y remató desde larga distancia para convertir el 2-0 momentáneo. Fue el segundo tanto desde su arribo al club y va al alza.

Por ello, tras el pitazo final, el futbolista de 34 años conversó con la prensa y dejó una potente reflexión. Si se le da a elegir, siempre se inclinará por un desafío de jerarquía. Y querrá estar a la altura.

“Como dije, eso es lo que lleva jugar en un club grande: las competencias internas, externas y las exigencias. Como lo dije, prefiero mil veces tener estas presiones y exigencias que estar en otro lugar“, comentó.

“Feliz y agradecido de formar parte de este club, de esta institución y un grupo tan competitivo. Hay un gran equipo de seres humanos y de futbolistas que está a la vista de todos”, agregó.

Juan Martín Lucero va al alza en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El renacer de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile

Finalmente, al ser consultado sobre a qué se aferró para salir del pozo en el que se hundía, el experimentado goleador entregó la receta. Lo intentó una y otra vez hasta conseguirlo.

“En el trabajo, en los hábitos y en el día a día. Hay veces que no hay muchas explicaciones, cuando no quiere entrar simplemente no entra“, concluyó el crack de Universidad de Chile.

En síntesis:

El delantero Juan Martín Lucero anotó el segundo gol tras un remate de larga distancia.

anotó el segundo gol tras un remate de larga distancia. El atacante de Universidad de Chile destacó preferir la presión de jugar en un club grande.

destacó preferir la presión de jugar en un club grande. El goleador atribuyó su mejoría al trabajo diario y los hábitos tras una sequía anotadora.