Universidad de Chile logró ganar, gustar y golear contra Deportes La Serena por la Copa de la Liga. El conjunto estudiantil sacó diferencias en el norte del país y se impuso 5-0, por lo que Fernando Gago felicitó a sus dirigidos.

Más allá del abultado marcador en calidad de visitante en el Estadio La Portada, le gustó la forma en la que jugó el plantel: se fue al descanso con la tranquilidad de estar tres tantos arriba.

En conversación con TNT Sports, el DT argentino expresó su conformidad por la labor de Universidad de Chile, que está en la primera posición del grupo D con siete puntos.

“Desde el resultado no voy a analizar un partido, sino de la forma como intentamos jugar, de lo que sabíamos que podíamos hacer. Los chicos hicieron un buen partido”, lanzó.

“Es lo que trabajamos, lo que intentamos durante toda la semana para llegar de la mejor manera al partido. Hoy creo que el equipo hizo un gran partido, entendiendo las situaciones de ataque que podía mostrar“, agregó.

Universidad de Chile derrotó 5-0 a Deportes La Serena. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile va por la Copa de la Liga

Finalmente, el entrenador advirtió de la importancia de la competencia en disputa. Por el momento, está consiguiendo boletos a semifinales al tener mejor diferencia de goles que Audax Italiano.

“Lo dije desde el primer día, necesitamos ser un equipo competitivo en todas las competiciones y esta es una copa que necesitamos. Vamos a seguir intentando de tratar de clasificarnos, porque esta institución se lo merece”, cerró.

En síntesis:

Universidad de Chile goleó 5-0 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada .

goleó 5-0 a Deportes La Serena en el . El entrenador Fernando Gago destacó el desempeño táctico y la actitud de sus jugadores.

destacó el desempeño táctico y la actitud de sus jugadores. El club lidera el Grupo D con siete puntos y mejor diferencia de goles.