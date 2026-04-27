El gran triunfo de O’Higgins sobre Ñublense no solo le permitió escalar en la tabla, sino que también dejó en evidencia el complejo calendario que deberá afrontar el “Capo de Provincia” en las próximas semanas.

El elenco rancagüino tendrá que dividir su foco entre la Liga de Primera y la Copa Sudamericana, con una seguidilla de partidos que incluye duelos ante rivales de peso como São Paulo, Boston River, Millonarios, y una U. de Chile que se apronta a festejar un nuevo aniversario.

A esto se suma el ámbito local, donde también deberá medirse ante Everton y Universidad de Concepción, en un calendario que prácticamente no da respiro y que comienza a generar preocupación en el cuerpo técnico y en la planificación del club.

El duelo ante la U podría no jugarse en la fecha programada

En medio de este exigente panorama, el equipo de Lucas Bovaglio también tiene como rival a la U. de Chile en las próximas semanas, luego de dos compromisos como local por Copa Sudamericana y justo entre dos durísimos viajes a Uruguay y luego a Colombia.

Pero aquel partido ya estaría seriamente en veremos, encuentro que es justo en la previa al aniversario de los Azules que se festeja el día 24 de mayo.

O’Higgins podría aguarle la fiesta a La U en su aniversario 99 (Foto: Photosport)

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Así lo aseguró el periodista Christopher Antúnez en el programa Con Camiseta, donde fue categórico respecto al futuro de ese compromiso. “Ese partido no se va a jugar”, lanzó, dando prácticamente por hecho que el cruce ante los Azules no se disputará en la fecha estipulada.

El principal motivo detrás de esta eventual reprogramación sería precisamente el calendario internacional de O’Higgins, que lo tiene compitiendo al más alto nivel en el certamen continental.

De confirmarse, el cambio beneficiaría directamente al conjunto rancagüino, que busca llegar en mejores condiciones a sus desafíos continentales, aunque también obligaría a reordenar la planificación de Universidad de Chile que se aprontaba a festejar sus 99 años de historia precisamente ante el “Capo de Provincia”.

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DATOS CLAVE

O’Higgins enfrentará a São Paulo, Boston River y Millonarios por la Copa Sudamericana este mes.

El periodista Christopher Antúnez afirmó que el duelo ante Universidad de Chile será reprogramado próximamente.

Universidad de Chile celebrará su aniversario número 99 el próximo 24 de mayo.