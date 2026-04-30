Universidad de Chile alista su viaje al norte del país para visitar a Deportes La Serena. Para dicho compromiso, la escuadra azul sufre por una de sus mayores figuras: Eduardo Vargas.

Si bien el oriundo de Renca estuvo presente en la convocatoria contra Universidad Católica, todo indica que los hinchas laicos tendrán que seguir esperando por su retorno. ¿Cuándo volverá a jugar?

Según indicó Al Aire Libre de Radio Cooperativa, el cuerpo técnico de Fernando Gago no lo tiene contemplado para el encuentro contra el conjunto granate. Se desarrollará este sábado 2 de mayo desde las 15:00 horas.

“El cuerpo técnico azul proyecta el regreso definitivo del delantero para el próximo 10 de mayo frente a Unión La Calera, descartándolo para el duelo en (el Estadio) La Portada”, señaló el medio.

“En la previa del Clásico Universitario, el atacante intentó acelerar sus tiempos e incluso llegó concentrado con el plantel al Estadio Nacional, pero la respuesta de la banca fue un portazo”, agregó.

Eduardo Vargas espera por su regreso en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El aporte de Eduardo Vargas en Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el campeón de Copa Sudamericana ha disputado una totalidad de 13 enfrentamientos. En ellos, logró anotar tres goles y entregar dos asistencias.

Su última participación fue en la caída 1-0 contra Ñublense de Chillán, el 12 de abril en el Estadio Nelson Oyarzún. Luego de un golpe de Lorenzo Reyes, pidió el cambio y no volvió a sumar minutos.

En síntesis:

Eduardo Vargas está descartado para el duelo ante Deportes La Serena este 2 de mayo.

está descartado para el duelo ante este 2 de mayo. El cuerpo técnico de Fernando Gago proyecta su regreso para el 10 de mayo .

proyecta su regreso para el . El delantero registra tres goles y dos asistencias en 13 partidos de esta temporada.