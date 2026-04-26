La alegría era evidente en el rostro de Maximiliano Guerrero al abandonar la cancha del principal recinto deportivo del país. Para el delantero, el triunfo por 1-0 ante el tradicional rival no solo significa tres puntos, sino un bálsamo tras haber cedido terreno en la jornada anterior. “La verdad es que es un triunfo muy importante para nosotros volver a ganar en casa, sabíamos que teníamos que dejarnos los tres puntos para volver a meternos arriba”, señaló el atacante en la zona mixta.

El análisis de Guerrero pasó por la intensidad y el cambio de mentalidad que requiere un partido de esta envergadura. El formado en La Serena reconoció que el equipo venía golpeado, pero que supieron transformar esa presión en energía positiva frente a su gente. “Veníamos de una derrota, pero los clásicos son diferentes, se juegan de diferente forma. Nos entregamos al máximo, se dio el triunfo, así que muy feliz por todo”, afirmó respecto a la entrega del plantel dirigido por Fernando Gago.

Sobre el desarrollo del juego, el extremo azul destacó que la propuesta ofensiva se mantuvo durante gran parte del compromiso, lo que les permitió someter a los Cruzados. “La verdad es que nos sentimos muy bien, tuvimos hartas ocasiones de gol. Creo que fue un gran primer tiempo, después el segundo tiempo también fue bueno, tuvimos ocasiones también. Fue un gran partido de todos, tuvimos un gran esfuerzo hasta el último minuto”, explicó el jugador.

El delantero también tuvo palabras para la mentalidad ganadora que ha forjado el equipo en los últimos enfrentamientos de alta tensión. “Creo que el empuje, el aguante que tenemos, las ganas de siempre ir a enfrentar los partidos de la mejor forma es súper importante. Creo que es el envión anímico que tenemos para los clásicos… nos hemos acostumbrado a ganar los últimos clásicos”, sentenció, proyectando un futuro optimista para lo que resta de la temporada 2026.

Maxi Guerrero feliz con el gol del Gato Lucero

Finalmente, Maximiliano Guerrero valoró el aporte de la “patrulla juvenil” que ha debido dar la cara ante las ausencias por lesión o citaciones. “Muy contento por cada uno de ellos, tenemos buena relación con todos. Sabemos lo que se esfuerzan todos por estar en una nómina, por estar en un partido, hoy en día lo están demostrando. Están en buena condición, en buen ritmo, así que tienen que aprovecharlo”, cerró el delantero, quien ya se enfoca en el próximo desafío de la U para mantenerse en la cima.

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El gol de Juan Martín Lucero

Uno de los puntos que más resaltó Guerrero fue el término de la sequía del Gato Lucero. “Feliz, muy contento. Ayer le decía al Chelo (Marcelo Morales) que ojalá que le tocara hacer un gol, así que muy contento por él, muy feliz. Que le sigan saliendo los goles no más”, comentó con una sonrisa, evidenciando el buen ambiente que se vive en el camarín laico entre experimentados y promesas.

VIDEO: Las declaraciones de Maxi Guerrero