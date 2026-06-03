Al fin una buena: Fernando Gago recibe tremenda noticia en la U para partido ante Audax Italiano

El DT de Universidad de Chile recibió una excelente noticia para el partido por la Copa de la Liga ante Audax Italiano este domingo.

Universidad de Chile ya dejó atrás el triunfo ante Deportes Concepción por la Liga de Primera y ahora se concentra de lleno en la Copa de la Liga, donde debe enfrentar a Audax Italiano este domingo en el Estadio Nacional.

El equipo dirigido por Fernando Gago no depende de sí mismo para clasificar a las semifinales y debe vencer a los itálicos y esperar que el eliminado Deportes La Serena derrote a Unión La Calera en el norte chico del país.

Ramírez volvería este domingo en la U. | Foto: Photosport

Si bien el panorama es adverso, el entrenador de la U recibió una positiva noticia en las últimas horas ya que podrá contar con Nicolás Ramírez, quien había estado fuera en los últimos compromisos del Romántico Viajero.

La información la entregó el periodista Felipe Labbé de ESPN Chile, donde dijo que “Nos enteramos que está en buenas condiciones el defensor central, así que recupera una pieza importante para Fernando Gago”.

Así las cosas, el entrenador de Universidad de Chile recupera a uno de sus dos centrales favoritos para el partido contra los itálicos. Ahora, está a la espera de ver cómo evoluciona Matías Zaldivia y si podrá contar con el ex jugador de Arsenal de Sarandí para este compromiso.

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En síntesis

El entrenador Fernando Gago busca clasificar a Universidad de Chile a semifinales de Copa.

La Universidad de Chile enfrentará a Audax Italiano este domingo en el Estadio Nacional.

El defensa Nicolás Ramírez recibió el alta médica y volverá a jugar este domingo.