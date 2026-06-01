Luego de que se confirmara que el volante de Universidad de Chile, Lucas Romero, quedó completamente borrado de la lista final de Paraguay por decisión del técnico Gustavo Alfaro, las reacciones estallaron.

El volante paraguayo que llegó este 2026 a Universidad de Chile y que sumó pocos minutos tanto con Francisco Meneghini, como con Fernando Gago, Lucas Romero, finalmente no va al Mundial con su selección, luego de que el DT guaraní Gustavo Alfaro, publicara la nómina viajera.

En conversación exclusiva con BOLAVIP, el histórico exdelantero mundialista guaraní, Hugo Brizuela, alzó la voz con una dureza extrema para cuestionar la actitud de su compatriota en el Chuncho y explicar los motivos de su marginación.

Brizuela, quien defendió con éxito las camisetas de Universidad Católica, O’Higgins y Audax Italiano en nuestro país, no tuvo rodeos para justificar la ausencia del mediocampista azul en la máxima cita planetaria.

“Y debe haber un poco de todo, porque no ha jugado mucho. A mí también eso… eso también influye, que no ha jugado mucho, entonces por ahí puede ser esa su… causa que… que no está convocado”, desmenuzó de entrada el ex goleador.

Hugo Brizuela en el Mundial de Francia 1998.

Fiel a la clásica garra de la “Albirroja”, el exatacante le rayó la cancha con fuerza a Romero, recordándole que los pasajes a un torneo de esta envergadura se ganan con sangre en el día a día. “Tienes que hacer bien primero tu trabajo en el club, en el equipo de donde te toca jugar, pelearla todos los días, yo no sé la realidad”, disparó sin anestesia.

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Agregando que “la sangre guaraní no se rinde, es raro, se entregó, no demostró y por eso no es titular en Chile”.

Brizuela le manda un mensaje a Lucas Romero

Para cerrar, y considerando que Romero apenas tiene 23 años, Brizuela le dejó un directo y potente consejo para levantar la cabeza de cara al futuro.

“Tiene a su favor que todavía es joven. Tiene que demostrar, meterle más y prepararse para dentro de cuatro años. Depende de él, de su nivel, del elemento que él ponga… Él tiene que demostrar de su parte para que pueda ser considerado para ir al Mundial”, concluyó de forma categórica en BOLAVIP.