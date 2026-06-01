¡Y eso que Chile no va! Prestigioso medio británico destaca el furor de los chilenos por el álbum Panini del Mundial

La BBC de Inglaterra destacó el furor que genera el álbum del Mundial de Norteamérica en Chile pese a no clasificar.

El Mundial de Norteamérica 2026 poco a poco comienza a captar la atención de los adictos al fútbol, pero sin duda el que se ha robado el protagonismo en la previa ha sido el álbum Panini de la cita mundialista.

Con 48 selecciones por completar y una infinidad de láminas para poder llenar lo que parece un libro, en todo Sudamérica se ha vibrado con el álbum y muchos videos se han hecho virales cuando aparecen figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, entre otros.

Pese a que Chile no va al Mundial, ha sido de los países que más se ha ‘embriagado’ con la fiebre mundialista: el pasado fin de semana cerca de 8 mil fanáticos llegaron al Estadio Bicentenario de La Florida para una jornada de intercambiar figuritas.

🤯🇨🇱 En CHILE se juntaron más de 8000 PERSONAS a cambiar figuritas del Mundial en el Estadio Bicentenario de Santiago. pic.twitter.com/GJRhQAKukt — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 1, 2026

El evento no pasó desapercibido para un medio mundialmente conocido como la BBC de Inglaterra, quienes destacaron el fanatismo de los chilenos con el álbum Panini pese a haber sido últimos en las eliminatorias hacia el Mundial.

A poco más de una semana para el inicio del Mundial de Norteamérica 2026, lo futbolístico todavía no logra prender a las masas, pero lo que sí está claro es que la fiebre se vive a fondo con un álbum que tiene a chicos y grandes en modo Mundial.

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En síntesis

El álbum Panini del Mundial de Norteamérica 2026 capta la atención previa de los hinchas.

Cerca de 8 mil fanáticos chilenos se reunieron en La Florida para intercambiar figuritas.

La BBC de Inglaterra destacó el gran fanatismo chileno por el álbum de fútbol.