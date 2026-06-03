La figura de la U Sub 18 que le anotó un doblete a Colo Colo y sueña con el primer equipo: “Vine al club más grande de Chile”

El extremo anotó dos goles ante Colo Colo y, tras el partido, reveló que su gran objetivo es ganarse un espacio en el primer equipo de la U.

Universidad de Chile tuvo una jornada perfecta en el fútbol formativo luego de imponerse por 3 a 0 sobre Colo Colo en el Superclásico de la categoría Sub 18 disputado en el Centro Deportivo Azul (CDA).

Uno de los grandes protagonistas de la victoria fue Diego Cofré. El extremo de 18 años no solo aportó con dos goles, sino que también mostró personalidad y condiciones que ilusionan a los hinchas azules de cara al futuro.

El atacante llegó este 2026 al Romántico Viajero tras debutar profesionalmente con Deportes Melipilla en la Segunda División Profesional y, poco a poco, comienza a ganarse un lugar entre las principales promesas de la cantera universitaria.

Diego Cofré

Tras el compromiso, el oriundo de Manantiales dejó en claro cuál es la meta que persigue desde su llegada al CDA, además de expresar el orgullo que siente por vestir la camiseta del Bulla.

“Por lo mismo me vine acá, al club más grande de Chile, y busco hacerme un espacio de a poquito, a paso firme, y ojalá se dé luego”, afirmó.

Diego Cofré celebrando uno de sus dos goles ante el Cacique | FOTO: Universidad de Chile

Publicidad

Es así como Cofré no escondió su ilusión de dar el salto al primer equipo en el corto o mediano plazo, por lo que habrá que ver si el director técnico Fernando Gago lo comienza a tener en consideración en las próximas citaciones.

En resumen…