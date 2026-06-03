Video: El recontragolazo de Diego Cofré en el triunfo de la U Sub 18 sobre Colo Colo

El extremo azul fue la gran figura del Superclásico y selló la victoria de la U ante Colo Colo con una brillante definición que se llevó todos los aplausos.

Universidad de Chile vivió una jornada redonda en el fútbol formativo. La categoría Sub 18 azul se impuso con autoridad por 3 a 0 sobre Colo Colo en el Centro Deportivo Azul (CDA), en una nueva edición del Superclásico joven.

Más allá del resultado, el encuentro válido por la fecha 13 dejó varias actuaciones destacadas en el conjunto universitario. Una de ellas fue la de Diego Cofré, extremo que llegó a la U tras debutar profesionalmente con Deportes Melipilla en 2025.

Y fue precisamente el atacante de 18 años quien terminó robándose todas las miradas con una acción de lujo que coronó la victoria azul.

Diego Cofré se despachó con dos goles en el triunfo azul ante el Cacique | FOTO: Universidad de Chile¿

Diego Cofré fue la figura de la U ante Colo Colo

Cuando el marcador estaba 2 a 0 a favor del elenco dirigido por Adrián Rojas, Cofré recibió el balón en campo rival y sacó a relucir toda su calidad para firmar uno de los mejores goles del compromiso.

Al minuto 75, el joven delantero encaró, encontró el espacio y sacó un remate preciso que dejó sin opciones al arquero albo, sentenciando el triunfo azul ante el cuadro Popular.

Publicidad

“Uno en el momento piensa que entre nomás y salió. Busqué el segundo palo y salió”, comentó Cofré tras el encuentro.

La conquista del oriundo de Manantiales, con raíces familiares en Peñalolén, rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde los hinchas del Romántico Viajero destacaron el talento de una de las jóvenes promesas del club y pidieron seguir de cerca su evolución en las series menores.

Revisa el golazo de Diego Cofré:

Golazo de Diego Cofre para el 3-0 de la sub 18 sobre las Zetas (2do de Diego Cofre) pic.twitter.com/SFMERxhi0Q — Nico_Azul8 (@Nico_vrvic) June 3, 2026