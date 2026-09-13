El entrenador Fernando Gago tuvo que mover las piezas ante las lesiones de Charles Aránguiz, Lucas Barrera y la suspensión se Marcelo Morales.

Este domingo Universidad de Chile visita a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026, partido donde los azules necesitan ganar en la lucha por el Chile 2, pues anoche Universidad Católica le metió presión.

El Romántico Viajero viene de una gran remontada por 4-2 ante Coquimbo Unido, volviendo a la senda del triunfo después de tres partidos.

Pero en comparación de aquel duelo, el entrenador Fernando Gago tiene que volver a mover la formación, pues tiene tres bajas para este compromiso en la Cuarta Región.

En la U no pueden contar con el joven volante Lucas Barrera que sufrió una lesión en la rodilla ante los Piratas. El técnico argentino también decidió dejar fuera al capitán Charles Aránguiz, que tuvo un golpe en el entrenamiento del jueves.

Mientras que el lateral izquierdo Marcelo Morales queda fuera por acumulación de tarjetas amarillas, debiendo cumplir una fecha de suspensión.

Vuelven al XI inicial el lateral Fabián Hormazábal, el puntero Maximiliano Guerrero y se gana la confianza de Gago el goleador Juan Martín Lucero, que viene de convertir un doblete frente a los aurinegros.

Publicidad

La formación de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández; Tobías Reinhart, Agustín Arce; Gonzalo Reyna, Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

La formación de la U vs. La Serena.

¿A qué hora es el partido de La Serena vs. U. de Chile?

El partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile se juega este domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Publicidad

En síntesis