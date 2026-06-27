La formación tentativa de Universidad de Chile contra Unión San Felipe por Copa Chile

En esta ocasión, Universidad de Chile volverá a contar con Fabricio Coloccini en la banca. Se avizora un cambio obligado.

Universidad de Chile se prepara para volver a la acción en la Copa Chile. El conjunto estudiantil recibirá a Unión San Felipe con una misión: sumar de a tres puntos y encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Para ello, Fabricio Coloccini (que volverá a ejercer como DT interino) tendrá que realizar un cambio obligado. Uno de los nombres con más presencia en la temporada quedará fuera.

Ese es el caso de Maximiliano Guerrero. Tras ser expulsado en el empate 3-3 contra Unión La Calera, todo indica que será reemplazado por Ignacio Vásquez en la ofensiva.

El resto del equipo, el mismo que se presentó en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. La escuadra universitaria tendrá que seguir lidiando con la ausencia de Eduardo Vargas en el ataque.

Cabe consignar que en la previa del duelo, Universidad de Chile marcha en la segunda ubicación del grupo D de Copa Chile con cuatro puntos. ¿El líder? Unión San Felipe con seis unidades.

Maximiliano Guerrero se perderá el partido de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La posible formación de Universidad de Chile

El once laico sería con: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce, Elías Rojas; Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

Dicho enfrentamiento entre Universidad de Chile y Unión San Felipe está pactado para este domingo 28 de junio. Se disputará desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.