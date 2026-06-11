El DT de Universidad de Chile analizó al rival de turno en la categoría de honor, Unión La Calera. Ha sido uno de sus contrincantes más duros.

Universidad de Chile se alista para cerrar su participación en la primera rueda de la Liga de Primera. Y en la última fecha, tendrá que enfrentar a uno de sus principales verdugos durante este semestre: Unión La Calera.

El elenco cementero derrotó en dos ocasiones a su símil azul (ambas por Copa de la Liga) y ello preocupa a Fernando Gago. Así lo expuso en la previa del compromiso por la categoría de honor.

En conferencia de prensa, el DT argentino analizó al contrincante de turno y advirtió que el panorama ante los dirigidos por Martín Cicotello no es alentador. Sin embargo, quiere enmendar el camino.

“Desde el resultado, las conclusiones no son buenas, porque nosotros tratamos de competir y ganar todos los partidos. Hay aspectos positivos y negativos en todos los partidos que se juegan”, lanzó.

“Los partidos son totalmente distintos. Cada enfrentamiento tiene distintas variantes, nosotros buscaremos corregir errores, aprovechar virtudes: lo mismo hace el rival“, agregó.

Fernando Gago quiere enmendar el camino en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile debe vencer a Unión La Calera

Finalmente, el estratega adelantó qué tiene que hacer su escuadra para quedarse con los tres puntos y volver a situarse en la lucha por el título. La misión está más que cuesta arriba, aunque tiene un duelo pendiente vs. O’Higgins.

“Cada partido tiene un cierto matiz, en el que cada equipo tiene una idea de juego. Pero, a la vez de eso, hay que modificar eso para generar situaciones de ataque y que no genere situaciones de ataque el rival“, cerró.

En resumen:

El técnico Fernando Gago analizó a Unión La Calera en la previa del partido.

analizó a Unión La Calera en la previa del partido. El club Unión La Calera derrotó dos veces a Universidad de Chile este semestre.

derrotó dos veces a Universidad de Chile este semestre. Los duelos previos entre ambos equipos se disputaron en la Copa de la Liga.