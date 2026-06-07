“No son para la U”: Histórico de Universidad de Chile dispara sin piedad en contra de dos jugadores

El histórico Francisco Las Heras analiza la eliminación en la Copa de la Liga y encuentra dos puntos bajos en duelo ante Audax Italiano.

En un entretenido compromiso, Universidad de Chile y Audax Italiano repartieron puntos por la última fecha del Grupo D de la Copa de la Liga 2026, donde ambos equipos quedaron eliminados del torneo.

El equipo dirigido por Fernando Gago no mostró una buena cara y, si no fuera por el tardío gol de Lucas Barrera en el segundo tiempo, hubiesen acumulado una derrota que dejaba más dudas que certezas.

Critican a Lucero en la U. | Foto: Photosport

En conversación con Bolavip Chile, el histórico Francisco Las Heras analizó lo ocurrido en Ñuñoa y apuntó a dos jugadores que no estuvieron a la altura: “Altamirano yo pensé que podía ser una alternativa, pero la verdad es que no es jugador en calidad para Universidad de Chile. No es un mal jugador, juega y toca bien, pero le falta profundidad”, dijo.

Por otro lado, suma a Juan Martín Lucero: “Le hace falta alguien que haga jugar a los delanteros. Lucero es otro que, para mi gusto, no es para la U. Está bien, no recibe balones, pero siendo goleador me extraña que nunca está donde tiene que estar”, agregó.

Lo cierto es que tanto Javier Altamirano como Juan Martín Lucero no estuvieron a la altura de lo exigido y la U sumó un nuevo fracaso en el semestre tras quedar eliminado en un grupo con tres rivales que pelean el descenso en la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

Universidad de Chile y Audax Italiano empataron y quedaron eliminados de la Copa de la Liga 2026.

El futbolista Lucas Barrera anotó el gol del empate definitivo en el segundo tiempo.

Francisco Las Heras criticó el bajo rendimiento de Javier Altamirano y Juan Martín Lucero.