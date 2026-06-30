La U cumple el primer deseo de Fernando Gago en el mercado de fichajes: “Pedido de él”

El DT de Universidad de Chile solicitó la incorporación de Gonzalo Reyna, que llega desde Racing Club de Avellaneda. Tiene 19 años.

Universidad de Chile tiene listo a su primer refuerzo en el mercado de fichajes. La escuadra estudiantil sorprendió y concretó el arribo de Gonzalo Reyna a préstamo con opción de compra.

El atacante de 19 años se sumará a las filas azules debido a que, según la información recabada por BOLAVIP Chile, fue solicitado por Fernando Gago. Se lo requirió a la dirigencia universitaria.

Según afirman fuentes desde huestes laicas, el futbolista proveniente de Racing Club “fue pedido de él” y confirman su inminente llegada. Un deseo cumplido para el cuerpo técnico.

Con este movimiento, la cúpula institucional se enfocará en los otros puestos a trabajar. La misión está en encontrar un mediocampista y un defensa central en el período de transferencias.

Cabe destacar que en caso de vender algún jugador por sobre 250 mil dólares, Universidad de Chile sumará un cupo más para inscribir nuevas piezas para el segundo semestre. Son tres y podría alcanzar cuatro.

Gonzalo Reyna jugará en Universidad de Chile. (Foto: Boston River)

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Gonzalo Reyna, el nuevo refuerzo de Universidad de Chile

Durante esta temporada, el ariete zurdo estuvo cedido en Boston River de Uruguay. En tal elenco, disputó 20 compromisos, en los que no convirtió goles, pero entregó dos asistencias.

Realizó su estreno profesional en septiembre de 2025 en Racing Club, bajo la tutela de Gustavo Costas. Fue en el triunfo 2-0 sobre San Lorenzo de Almagro, ingresando en el minuto 43 del segundo tiempo.