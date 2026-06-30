U. de Chile sorprende con refuerzo extranjero en el mercado de fichajes: “Tiene 19 años”

Universidad de Chile concretó su primera incorporación en el libro de pases. Proviene desde Racing Club de Avellaneda.

Universidad de Chile impacta en el mercado de fichajes. El elenco estudiantil sorprendió a todos y ya tiene una incorporación para el segundo semestre: viene directamente desde Argentina.

¿De quién se trata? Según informa el periodista César Luis Merlo a través de su cuenta de X, ese es el caso de Gonzalo Reyna. El atacante de 19 años se integrará a la brevedad.

Si bien pertenece a Racing Club de Avellaneda, el novel ariete se mantendrá cedido en el conjunto universitario. Con esto, se cumple una necesidad del cuerpo técnico de Fernando Gago.

“U de Chile ficha a un extremo: es el argentino Gonzalo Reyna. Tiene 19 años y viene de jugar en Boston River“, comenzó señalando el comunicador.

En dicha línea sobre el jugador zurdo, formado en la cantera de la escuadra de Avellaneda, agregó: “Racing lo cede a préstamo por un año y con una opción de compra“.

Universidad de Chile incorporará a Gonzalo Reyna. (Foto: Boston River)

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Universidad de Chile sorprende con Gonzalo Reyna

Durante la última campaña, el delantero registró una totalidad de 20 encuentros en Boston River de Uruguay. En dichos enfrentamientos, no marcó goles, pero entregó dos asistencias.

Cabe consignar que Gonzalo Reyna realizó su estreno profesional en Racing Club. Fue en septiembre de 2025, en la victoria 2-0 contra San Lorenzo de Almagro. Ingresó a los 43 minutos del segundo tiempo.