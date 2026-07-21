En Colo Colo tiene acuerdo total con su nuevo arquero y también con el club de origen, quienes accedieron a enviarlo a préstamo.

Este martes en Colo Colo estarán en condiciones de dar como cerrado el fichaje de Santiago Mele, arquero uruguayo de 28 años que viene a reforzar el equipo que dirige Fernando Ortiz para la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

Esta jornada en Blanco y Negro tenían una reunión de directorio protocolar para dar el último visto bueno a su contratación, pues ya tenían todo acordado de antes con el propio jugador y su club.

Los términos del contrato de Santiago Mele

Mele pertenece al Monterrey de México, elenco que accedió a enviarlo a préstamo al Cacique por una temporada, incluyendo una opción de compra al término de este perido.

Esto quiere decir, que el golero charrúa estará al menos hasta junio de 2027 en el plantel del cuadro popular, por lo que se proyecta para estar en la Copa Libertadores del próximo año.

Pero los albos también tuvieron que asumir un compromiso económico, ya que se encargarán de pagar el 50% del sueldo del portero.

Cabe recordar que Santiago Mele se decidió por Colo Colo en vez de Independiente de Avellaneda, que era el otro equipo que estaba tentándolo en este mercado de invierno.

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El charrúa viene de decir presente en el Mundial 2026, pues fue convocado por Marcelo Bielsa como el tercer arquero de la Selección Uruguaya, aunque no tuvo minutos en la Copa del Mundo.

Santiago Mele junto a Sergio Rochet en el Mundial 2026. (Foto: Carl Recine/Getty Images)

En síntesis

Santiago Mele llega cedido a Colo Colo desde Monterrey con opción de compra.

llega cedido a Colo Colo desde Monterrey con opción de compra. El 50% del sueldo del arquero será pagado por Colo Colo hasta junio 2027.

del arquero será pagado por Colo Colo hasta junio 2027. Mundial 2026: fue convocado por Marcelo Bielsa como tercer arquero de Uruguay.