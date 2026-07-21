En Colo Colo creían tener todo listo para oficializar a su primer refuerzo de este mercado de invierno, pero todo se derrumbó.

Un mazazo recibieron este martes en Colo Colo, pues se cayó el que iba a ser el primer fichaje de este mercado de invierno, para reforzar el equipo de Fernando Ortiz en el segundo semestre.

Se trata del arquero uruguayo Santiago Mele, a quien estaban esperando con los brazos abiertos en el Estadio Monumental, pero todo dio un inesperado giro en las últimas horas.

Esta jornada al mediodía hubo reunión de directorio en Blanco y Negro para sellar su llegada, pues se creía que estaba todo acordado con el portero de 28 años y su club, el Monterrey de México.

En un principio se hablaba de un préstamo por una temporada donde Colo Colo iba a pagar el 50% de su sueldo, pero al parecer el charrúa se echó para atrás.

Así lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, indicando que NO se aprobó su contratación por cambios en las condiciones por parte de Mele.

Por más que existía un principio de acuerdo, tanto en la fórmula de pago como en la extensión del vínculo, el arquero intentó subir la apuesta.

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Esto habría generado un profundo malestar en el presidente de ByN, Aníbal Mosa, que está mandatado para darle un corte definitivo a la situación.

Aníbal Mosa se molestó por el cambio de condiciones de Santiago Mele. (Foto: Photosport)

Con esto, en Colo Colo se abren a ver otras alternativas, incluso volverían a revisar opciones como la del caboverdiano Vozinha, la revelación del Mundial 2026.

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En síntesis