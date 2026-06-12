Según trascendió desde Argentina, el futuro del mediocampista está lejos de Córdoba. Quiere darle otro rumbo a su carrera.

Universidad de Chile puede tener una inesperada oportunidad en el mercado de fichajes: una figura que quiso y que pasó por la Selección Chilena buscará equipo. Saldrá del club de Jorge Sampaoli.

Según indica el periodista cordobés Ariel Sarboraria, ese es el caso de Ulises Ortegoza. El mediocampista no continuará en Talleres, ya que quiere un nuevo rumbo para su carrera.

Su poca participación en dicha escuadra fue la gota que rebalsó el vaso. De esta manera, tendrá que esperar por algún llamado. Estuvo en la mira del conjunto chileno en 2025.

“(Jorge) Sampaoli dispuso qué la pretemporada se haga en el CARD. Se va tomar 15 días para evaluar al plantel. Pidió un arquero de jerarquía”, comenzó señalando el reportero.

En la misma línea, el comunicador agregó en su cuenta personal de X: “Se irán en busca de sumar minutos: Juan Sforza, Martin Rio, Ulises Ortegoza. Matias Galarza, jugador para la venta”.

Ulises Ortegoza se despedirá de Talleres: estuvo en la mira de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile se interesó en Ulises Ortegoza

Cabe consignar que el futbolista en cuestión fue vinculado a los estudiantiles a mediados de 2025. En aquel período, la cúpula universitaria descartó su arribo por el factor económico.

¿Por qué? Su pase fue tasado en un millón de dólares, algo que fue rechazado por Azul Azul. En esta ocasión, tiene contrato vigente hasta fines de 2027: jugó 17 encuentros en la reciente campaña.

En resumen:

El mediocampista Ulises Ortegoza buscará club y no continuará en Talleres de Córdoba.

buscará club y no continuará en Talleres de Córdoba. El futbolista estuvo en la mira de Universidad de Chile durante la temporada 2025.

durante la temporada 2025. El técnico Jorge Sampaoli realizará una evaluación de quince días al plantel de Talleres.