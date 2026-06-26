El casildense tiene en la mira a una de las grandes figuras del fútbol chileno, quien sonó en Macul durante largo rato.

El mercado de pases empieza a moverse con fuerza y uno de los nombres que más ruido genera en Chile es el de Francisco González, la gran figura de O’Higgins en el primer semestre. Cuando parecía que su futuro podía estar en Colo Colo o la Universidad Católica, el escenario cambió por completo.

Desde Europa llegó una oferta formal del Rubin Kazan de Rusia, que busca quedarse con el 85% de su pase, iniciando negociaciones directas con el cuadro de Rancagua. Aunque el monto de la operación no ha sido revelado, en el Monasterio Celeste ya están en alerta ante la posibilidad concreta de una venta.

Esta situación prácticamente deja sin opciones a Colo Colo, club que lo tenía en carpeta para reforzar su mediocampo ofensivo. Sin embargo, desde O’Higgins han sido claros: prefieren venderlo al extranjero, cerrando la puerta a una transferencia dentro del fútbol chileno.

Sampaoli se mete en la carrera

Pero Rusia no es el único destino posible. En las últimas horas se sumó un nuevo interesado: Talleres de Córdoba, equipo que ahora dirige Jorge Sampaoli, quien ya puso sus ojos en el atacante argentino como uno de sus objetivos para el segundo semestre.

El interés no es casual. González viene de un semestre brillante, donde registró 11 goles y 11 asistencias, consolidándose como el jugador más determinante de la Liga de Primera y despertando el interés de distintos mercados.

Francisco González se convierte en la gran atracción del mercado de pases en Chile. (Foto: Photosport)

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Desde Argentina incluso advierten que la “T” deberá moverse rápido, ya que además del club ruso, también existe interés desde el fútbol mexicano, aunque todavía sin un equipo confirmado.

Con este escenario, el futuro de “Panchito” parece estar lejos de Chile. A sus 25 años, con contrato vigente hasta 2028 y una tasación cercana a los dos millones de dólares, el extremo vive el momento más alto de su carrera.