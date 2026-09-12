La U respira por Charles Aránguiz pese a su baja vs. Deportes La Serena: “Obedece a…”

A pesar de que se temió por una eventual lesión del mediocampista, ello se desestimó. Se ausentará por precaución.

Universidad de Chile suspira con algo de tranquilidad por uno de sus mayores emblemas. A pesar de no poder contar con Charles Aránguiz contra Deportes La Serena, el conjunto estudiantil apagó las alarmas.

¿La razón? Según informa La Magia Azul, la ausencia del mediocampista contra el elenco granate solo será para evitar un problema de mayor envergadura. Su golpe en la rodilla no pasó a mayores.

Y si bien no fue citado para el compromiso en el Estadio La Portada, el cuerpo médico de la escuadra universitaria descartó que la situación pueda ser peor de lo previsto. No hay una lesión de gravedad.

“La determinación de marginar al seleccionado nacional obedece estrictamente a una medida preventiva“, comenzó señalando el medio partidario.

“En el CDA consideraron prudente evitar una sobrecarga mayor y darle descanso al futbolista, para que la dolencia ceda por completo antes del reintegro formal a los entrenamientos de la próxima semana”, agregó.

Universidad de Chile cuidará a Charles Aránguiz. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile sufre en el mediocampo

Cabe consignar que para este encuentro, Fernando Gago tampoco contará con Lucas Barrera. El volante oriundo de Neuquén está en proceso de rehabilitación por un problema en su rodilla derecha.

Bajo dicho contexto, Universidad de Chile se medirá contra Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera. Se jugará este domingo 13 de septiembre, desde las 15:00 horas, en el Estadio La Portada.