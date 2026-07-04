Este sábado se armó la primera pareja para los cuartos de final del Mundial 2026, donde Francia se transformó en el segundo clasificado.

Este sábado comenzaron los octavos de final del Mundial 2026 y rápidamente se conoció a la primera pareja para la siguiente ronda de la Copa del Mundo, donde Francia supo eliminar a un mañoso Paraguay que venía de dar la sorpresa ante Alemania.

Les Bleus se impusieron por 1-0 en Philadelphia con gol de penal de Kylian Mbappé a los 70 minutos, quien no tuvo problemas para vencer al arquero Orlando Gil.

Con esto, los galos se conviertieron en los segundos cuartofinalistas de este Mundial y siguen en carrera por alcanzar su tercera final consecutiva, ya que fueron campeones en Rusia 2018 y luego perdieron el título ante Argentina en Qatar 2022.

Ahora, Francia chocará con Marruecos, siendo la primera llave confirmada para cuartos de final. Los ‘Leones del Atlas’ dejaron en el camino a Canadá, que es el primer anfitrión de esta cita planetaria en decir adiós.

Los africanos golearon por 3-0 a los norteamericanos en Houston, aunque sufrieron la lesión de una de sus figuras, el delantero Ismael Saibari, que en la semana fichó por el Bayern Múnich.

Se espera que este sea un partido mucho más abierto y donde los marroquiés busquen su revancha de lo sucedido hace cuatro años, cuando los franceses los vencieron por 2-0 en la semifinal del Mundial de Qatar 2022.

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Marruecos va por su revancha ante Francia. (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)

El ganador de esta llave avanzará a semifinales, donde le podría tocar con Portugal, España, Estados Unidos o Bélgica.

En el otro lado del cuadro, los cuartofinalistas se definirán entre este domingo 5 y el martes 7 de julio. Las parejas saldrán de Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra y Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia.

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Así está el cuadro final del Mundial 2026:

En síntesis