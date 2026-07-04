El Uní-Uní reaccionó en el sexto minuto de descuento para aguarle la fiesta a los Cementeros en un cierre dramático.

El silbatazo inicial en el Estadio Municipal de San Felipe dio paso a una tarde sabatina cargada de dientes apretados, drama extremo y una definición en el césped que terminó repercutiendo con fuerza en las huestes del Uni Uni.

Unión San Felipe recibió a Unión La Calera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026, una cuadrilla de alta tensión que completan Santiago Wanderers y Universidad de Chile.

Tras un primer bloque pálido donde se fueron al descanso sin goles, la verdadera locura liguera doméstica se desató cuando el cronómetro quemaba sus últimos cartuchos.

El partido parecía morir en tablas inamovibles, hasta que el bando calerano frotó la lámpara en el tiempo de adición. Al minuto 90+2′, Francisco Pozzo apareció en el área para clavar un golazo que parecía definitivo y que ponía en ventaja a Unión La Calera.

Sin embargo, la mística del Uní-Uní dijo otra cosa en el pasto. A los 90+6′, en la última jugada del compromiso, Mariano Galleguillos se vistió de héroe total al decretar el agónico 1-1 final, desatando el carnaval local y sellando un bando de reparto de puntos milagroso.

San Felipe logró un agónico empate ante Unión La Calera

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Así queda la Tabla de Posiciones

¿Por qué este empate es un tremendo beneficio para la U de Chile?

Al haber empatado, Unión La Calera alcanzó la cima momentánea con 8 puntos (pero con 5 partidos jugados), mientras que Unión San Felipe se estacionó en el tercer lugar con 7 unidades (también con 5 partidos disputados). Se restaron puntos clave entre ellos.

La U quedó en el segundo puesto de la tabla con 7 puntos, pero con un detalle que vale oro: ¡tiene apenas 4 partidos jugados! Clasificación en bandeja de plata: Recordando de forma estricta que clasifican los dos primeros de cada grupo, este resultado le da al Romántico Viajero la oportunidad única de adueñarse del grupo.