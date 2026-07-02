Fernando Gago se rinde ante Gonzalo Reyna y explica por qué lo eligió para la U: lo comparó con un jugador azul

El entrenador azul explicó qué vio en el nuevo extremo argentino y reveló un detalle que terminó siendo clave para su llegada al Centro Deportivo Azul.

Universidad de Chile continúa ajustando piezas para afrontar la segunda parte de la temporada 2026, donde el equipo azul buscará mantenerse competitivo en los distintos desafíos que tiene por delante.

En ese escenario, el mercado de fichajes ha tomado protagonismo en el Centro Deportivo Azul (CDA), con la intención de fortalecer zonas específicas del plantel y entregarle más variantes al cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago.

Uno de los nombres que llegó para reforzar el ataque fue Gonzalo Reyna, extremo argentino que arriba proveniente de Racing Club tras un préstamo en Boston River de Uruguay con la misión de aportar velocidad, desequilibrio y alternativas por las bandas.

Gago revela qué lo convenció de Gonzalo Reyna

Tras la derrota ante Unión La Calera por Copa Chile, el propio Gago abordó en conferencia de prensa la llegada del nuevo refuerzo azul y explicó que su seguimiento venía desde hace bastante tiempo.

“Sí lo vengo siguiendo desde hace tiempo, de las referencias que tengo de él de jugadores que fueron compañeros. Es un chico que está en desarrollo importante”, señaló el entrenador trasandino.

Además, el exjugador de la Selección Argentina destacó las características futbolísticas que observó en el jugador y reveló una comparación con un integrante del actual plantel universitario. “Ha ganado bastantes minutos en Primera, te da la sensación de que cada vez que tiene acciones busca tener impacto, generar gambeta, puede jugar por las dos bandas, que es lo que necesito en ese puesto, como Nacho Vásquez. Tiene condiciones, es chico y tiene que seguir creciendo”, agregó.

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Gonzalo Reyna en el Estadio Nacional en la previa del partido ante Unión La Calera | FOTO: Juan José Hidalgo

Finalmente, Gago contó un aspecto que terminó inclinando la balanza en favor del futbolista y que terminó por convencerlo. “Tiene algo que me gustó cuando hablé con él, con mucho deseo de venir y tuve desde el primer momento con Manuel (Mayo) y lo teníamos listo hace tiempo en la decisión”, cerró.

En resumen…

Fernando Gago reveló que seguía hace tiempo a Gonzalo Reyna, destacó su capacidad para jugar por ambas bandas, lo comparó con Ignacio Vásquez y aseguró que el deseo del argentino por llegar a Universidad de Chile fue clave en su fichaje.