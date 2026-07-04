El astro del Real Madrid le dio la clasificación a Francia a cuartos de final del Mundial 2026 y tras el partido se descargó contra Paraguay.

Este sábado sacaron chispas Francia y Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, donde ‘Les Bleus’ clasificaron a la siguiente ronda tras imponerse por 1-0 con gol de penal de Kylian Mbappé.

El astro del Real Madrid tuvo un duelo aparte con los defensas paraguayos, quienes volvieron a proponer un partido áspero, como era de esperarse.

Lo que no se veía venir es que los galos iban a enfrentarlos de la misma forma, lo que hizo subir las tensiones en la cancha del estadio Financial Field de Philadephia.

La bomba de Mbappé contra Paraguay

Tras el partido, Mbappé hizo sus descargos en la transmisión oficial, donde disparó contra el juego de los guaraníes, que venían de eliminar a Alemania.

“Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. Hemos demostrado que no somos solo un equipo que sabe jugar fútbol ofensivo”, comenzó diciendo el delantero de 27 años.

“Creían que íbamos a presentarnos en esmoquin para jugar, pero también sabemos jugar fútbol sucio”, agregó sacando ronchas en el país sudamericano.

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“Les mostramos a Paraguay que si quieren jugar sucio, nosotros también podemos jugar sucio” continuó.

Y al finalizar, el goleador de la Copa del Mundo lanzó: “Paraguay no quería jugar al fútbol y les mostramos que sabíamos cómo hacerlo. Ganamos, y fuimos mejores que ellos”.

Kylian Mbappé tuvo un duelo aparte contra Paraguay. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

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¿Cuándo vuelve a jugar Francia?

La Selección de Francia ahora se alista para los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos por el paso a semifinales. Este partido se disputará el jueves 9 de julio a las 16:00 horas en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos.

En síntesis