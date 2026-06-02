Marco Antonio Figueroa tuvo un largo diálogo con BOLAVIP donde criticó la campaña de Fernando Gago en Universidad de Chile donde barrió con el currículum del estratega argentino y aseguró que el medio nacional sigue minimizando el rendimiento de los directores técnicos chilenos.

El Fantasma reconoció seguir atentamente la Liga de Primera, aunque su diagnóstico sobre la categoría de honor fue bastante lapidario. “Veo fútbol y la primera división que no arranca, que no entretiene mucho tampoco”, disparó de entrada.

Al ser consultado por el presente del Romántico Viajero, Figueroa no dudó en pegarle un feroz tirón de orejas a la atención mediática que rodea al camarín de la U: “Sí, vi a la U. Creo que hablan más del roce que tuvieron dos jugadores que del mismo fútbol, entonces ahí te das cuenta de qué consta el fútbol”.

Para el actual DT de Comunicaciones de Guatemala, el arribo de Gago al cuadro universitario, responde a un fenómeno dirigencial que él lleva años combatiendo en nuestro balompié. “Lo que pasa es que, bueno, es lo que yo he peleado siempre… por traer técnicos con un nombre, que tienen un nombre más de futbolista que de técnico. A veces se equivocan, no miran lo que ha pasado con los técnicos que están llegando a Chile”, lanzó de forma tajante.

Marco Antonio Figueroa critica a Fernando Gago.

El lapidario currículum de Gago y el valor del DT chileno

Elevando el tono de la crítica, el exentrenador de Cobreloa y la UC desmenuzó el pasado reciente del estratega laico en el extranjero para restarle validez a su proceso en Santiago. “A Gago lo fueron a México, lo sacaron de México; lo sacaron de Boca… Entonces a veces es difícil poder opinar sin que la gente crea que uno habla con envidia”, argumentó el “Fantasma”, blindándose de antemano ante las posibles réplicas de la hinchada.

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Para cerrar, Figueroa sacó a relucir las estadísticas y defendió con orgullo el nivel de los estrategas nacionales por sobre los nombres extranjeros que acaparan los flashes en los clubes grandes. “Yo siempre hablo con números y hablo con estadísticas, y creo que los rendimientos de algunos técnicos chilenos están por encima del de Garnero, de la U, de Concepción… están por encima de muchos. Entonces eso no es hablar de envidia, eso es hablar con números y con rendimientos”, remató de forma categórica en los micrófonos de BOLAVIP.