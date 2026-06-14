Los citados de la Universidad de Chile para enfrentar a Unión La Calera en la Liga de Primera

Universidad de Chile confirma sus citados para el duelo ante Unión La Calera.

Universidad de Chile disputa hoy un importante partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ visitarán la quinta región para medirse ante Unión La Calera.

Para este duelo, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante desafío, en el que busca con urgencia sumar los tres puntos.

En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con bajas importantes dentro de su equipo, en el que Matías Zaldivia y Charles Aránguiz no estarán a disposición de su DT.

En las buenas noticias, Gago podrá contar con la vuelta de Marcelo Díaz e Israel Poblete, quienes dejaron atrás sus problemas físicos y serán opción para este importante compromiso.

La U busca los tres puntos ante La Calera | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante La Calera

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli

Defensas: Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales

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Volantes: Javier Altamirano, Israel Poblete, Agustín Arce, Lucas Romero, Lucas Barrera, Marcelo Díaz y Elías Rojas

Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi