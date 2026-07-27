Gustavo Álvarez toca la puerta de Universidad de Chile: quiere a este jugador para Liga de Quito

El estratega argentino, Gustavo Álvarez quiere a este jugador de la U. de Chile para su Liga de Quito.

Una importante noticia es la que se ha dado a conocer en las últimas horas en el interior de la Universidad de Chile y que involucra a uno de sus importantes jugadores, quien podría dejar el club.

El ex estratega azul, Gustavo Álvarez hace unos días fue oficializado como nuevo entrenador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito en Ecuador, lo que será su nuevo desafío tras su corto periplo por San Lorenzo.

En su llegada, el DT ya empieza a ver opciones para poder reforzar su plantel para esta segunda parte del año, en la que pondría los ojos en la Universidad de Chile y estaría tras los pasos de un importante jugador que ya dirigió en el club.

Álvarez busca a Altamirano

Álvarez quiere a Altamirano | Foto: Photosport

Dentro de las últimas horas, se conoció la información de que el estratega argentino buscaría a uno de sus jugadores regalones en los últimos años para reforzar al conjunto ecuatoriano.

Se trata del jugador de la Universidad de Chile, Javier Altamirano, en donde indicaron desde ‘La Magia Azul‘ que el conjunto de Ecuador tendría en la mira al jugador de 26 años.

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Álvarez ya ha dirigido en más de una oportunidad a Javier Altamirano, ya que en su paso por el fútbol chileno lo tuvo en Huachipato y la Universidad de Chile.

Los próximos días podrían ser claves para ver como puede ir avanzando este interés del conjunto ecuatoriano por Altamirano, algo de lo que estarán atentos en el ‘Romántico Viajero’.