Lucas Assadi abre su lado musical y revela cuál es su canción favorita: “La escucho demasiado”

El atacante de Universidad de Chile reveló sus preferencias musicales en un actividad futbolística organizado por una marca deportiva.

Lucas Assadi aprovechó la previa del duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera por la Copa de la Liga para asistir en un evento organizado por Nike, donde compartió con varias figuras del fútbol chileno.

En la actividad estuvieron presentes compañeros del plantel azul como Marcelo Díaz, Juan Martín Lucero, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz. También dijeron presente Arturo Vidal y Humberto Suazo, en una jornada marcada por un ambiente distendido.

Lucas Assadi termina contrato a fin de año en la U, por lo que a partir de junio ya puede negociar como agente libre (Photosport).

Pero más allá del fútbol, Assadi sorprendió mostrando una faceta mucho más personal. En conversación con el portal ‘Genero 7’, el atacante azul reveló cuál es la canción que más escucha actualmente y confesó su gusto por la música urbana.

“La verdad es que estoy muy pegado con PollyPocket, la escucho mucho, la escucho demasiado, y como que me alegra el día. La pongo en las mañanas antes de ir a entrenar y me gusta mucho”, comentó entre risas sobre el tema de Martinwhite y Katteyes.

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El momento de Lucas Assadi

En cuanto a lo futbolístico, el ‘Turco’ quien fue pieza clave en el andamiaje azul durante el segundo semestre de 2025 bajo el mando de Gustavo Álvarez, no ha logrado plasmar el mismo rendimiento en el ciclo del técnico argentino Fernando Gago.

Además, el jugador de 21 años termina contrato en diciembre de este año, por lo que a partir de junio ya podría negociar con otros clubes en calidad de agente libre. Así, su renovación en el elenco estudiantil sigue siendo una asignatura pendiente.