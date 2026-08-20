¿Lucas Assadi juega el Superclásico? La última frase de Fernando Gago que remece a la U

La venta de Lucas Assadi a Suecia sería prácticamente un hecho, por lo que su presencia en el Superclásico es totalmente incierta.

La situación de Lucas Assadi ha generado un verdadero revuelo en Universidad de Chile a tres días del Superclásico ante Colo Colo. El talentoso volante azul tendría totalmente acordada su partida al AIK Solna de Suecia, en una operación cercana a los 2,7 millones de euros para las arcas del conjunto universitario.

La inminente partida del canterano azul se da a conocer a días del trascendental choque ante los albos, donde el elenco estudiantil se juega la misión de recortar distancia con su archirrival en la cima. En ese contexto, la eventual ausencia de Assadi podría convertirse en un problema inesperado para Fernando Gago.

Lucas Assadi con las horas contadas en Universidad de Chile (Photosport).

Durante esta jornada, el periodista Cristián Caamaño reveló que el futbolista tendría decidido no disputar el Superclásico y que su intención sería partir cuanto antes rumbo a Europa. “El jugador quiere irse ya, no quiere jugar el clásico, y el cuerpo técnico no entiende cómo el jugador no quiere despedirse en el clásico. Quiere irse hoy”, lanzó el periodista.

Caamaño profundizó en la postura que tendría el mediocampista: “No les cabe en la cabeza, de todo lo que trabajaron para recuperarlo, que él no quisiera despedirse en clásico… no les cabe en la cabeza… quiere irse hoy a Suecia. ¿Qué jugador quiere perderse un clásico? ¿Cuántos matarían por jugar un clásico? Y él no lo quiere jugar derechamente”, apuntó.

La frase de Fernando Gago sobre Lucas Assadi

En medio del incierto escenario, Fernando Gago entregó una pequeña luz respecto de la situación del futbolista. En una conversación con TNT Sports, publicada durante este miércoles, el técnico argentino aseguró que, al menos hasta ese momento, seguía contando con el volante.

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“A día de hoy cuento con él (Lucas Assadi)… a día de hoy es jugador del plantel, es jugador de este equipo y entrena como uno más”, señaló Gago.

Las palabras del DT argentino reflejan que, mientras no exista una definición oficial respecto de su salida, Assadi continúa siendo parte del plantel de Universidad de Chile y está considerado dentro de la planificación del cuerpo técnico para el duelo de este domingo a las 15:00 horas en Ñuñoa.