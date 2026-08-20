Patricio Yáñez arremete contra esta figura de Universidad de Chile: “No pasa nada”

El comentarista deportivo cuestionó lo hecho por Juan Martín Lucero durante esta temporada. Cree que está al debe.

Universidad de Chile tiene en mente el Superclásico contra Colo Colo por la Liga de Primera. El encuentro será clave para definir qué posibilidad tiene el conjunto estudiantil de alcanzar al líder del certamen local.

Por ello, Patricio Yáñez cuestionó a una figura del cuadro azul en la previa. ¿Por qué? Todo indica que su competencia lo desplazará debido a su bajo rendimiento durante esta temporada.

En Radio Agricultura, el comentarista deportivo disparó contra Juan Martín Lucero al analizar el eventual retorno de Octavio Rivero a las convocatorias. Para él, no hay duda de que el uruguayo se impondrá sobre el argentino.

“Es que Juan Martín Lucero es suplente, suplente, suplente (sic) de Eduardo Vargas y cuando ingresa no responde a la condición“, comenzó señalando el retirado futbolista.

Luego, agregó: “Está muy distante y me imagino que en ese escenario, la cabecita es muy distinta de un jugador que ha tenido oportunidades y no pasa nada, versus un jugador que estuvo mucho tiempo lesionado”.

Patricio Yáñez no está conforme con Juan Martín Lucero en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Patricio Yáñez advierte a Universidad de Chile

Finalmente, el recordado seleccionado nacional abordó el posible regreso de Octavio Rivero. Este último no disputa un partido desde el 13 de febrero: tras ello pasó por quirófano por un problema meniscal.

“Se ha recuperado y viene con fuerza, quiere demostrar. Está en deuda, pero a partir de una lesión. Son buenas noticias para Fernando Gago“, cerró sobre Universidad de Chile.