El mediocampista paraguayo sigue siendo considerado por Gustavo Alfaro pese a no consolidarse completamente con Fernando Gago en la U.

El Mundial 2026 ya comienza a mover piezas en distintas selecciones sudamericanas y algunos futbolistas empiezan a ilusionarse con la posibilidad de estar presentes en la máxima cita del fútbol.

Uno de ellos es Lucas Romero, mediocampista paraguayo de Universidad de Chile, que no ha podido consolidarse completamente desde su llegada desde Recoleta FC y bajo la dirección técnica de Fernando Gago.

No obstante, el volante de 23 años sigue siendo considerado en la Selección de Paraguay gracias a sus actuaciones anteriores y al seguimiento que mantiene el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro.

Lucas Romero lleva 5 partidos en la U en esta temporada | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Y según información surgida desde Paraguay en las últimas horas, Romero aparece en la prenómina de la Albirroja, por lo que en el CDA se frotan las manos, ya que una eventual presencia del volante en la Copa del Mundo podría significar un importante ingreso para las arcas de Azul Azul.

En la U se frotan las manos por Lucas Romero

Según informó Infobae, “por primera vez, el organismo rector del fútbol mundial distribuirá 355 millones de dólares entre los clubes cuyos futbolistas participen en el torneo, lo que representa un aumento del 70 por ciento respecto a la cifra entregada en la edición de 2022”.

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Es así que la U podría recibir un monto cercano a los 760 mil dólares, cifra que equivale aproximadamente a 700 millones de pesos. ¿La razón? El cálculo es en base a una cuota diaria de 11 mil dólares que la FIFA entrega por cada jugador cedido durante el torneo planetario.

Sin embargo, es importante recordar que el monto final se divide entre los clubes donde el futbolista estuvo inscrito durante los dos años previos a la fase final, tal como ocurrió con Hernán Galíndez en el Mundial de Qatar 2022.

Por lo mismo, en la U siguen atentos la situación de Romero, quien podría transformarse en una inesperada fuente de ingresos para el club azul.

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En resumen…