¿Se va de la U? Lucas Romero pierde terreno con Fernando Gago y México aparece en el horizonte

En Universidad de Chile se mantienen atentos al interés que existe por varios futbolistas del plantel azul de cara al mercado de mitad de año.

El mercado comienza a moverse lentamente en Universidad de Chile y algunos nombres ya empiezan a generar incertidumbre de cara al segundo semestre. Uno de ellos es Lucas Romero, mediocampista paraguayo que arribó al CDA a comienzos de 2026 como una apuesta importante para reforzar la mitad de cancha azul.

Sin embargo, el volante no ha logrado consolidarse desde la llegada de Fernando Gago a la banca universitaria. Entre decisiones tácticas y la alta competencia en el mediocampo, Romero ha ido perdiendo terreno y su protagonismo ha disminuido considerablemente en los últimos partidos.

En medio de este escenario, desde el extranjero ya comenzaron a seguir atentamente su situación, tal como informó Bolavip Chile.

Lucas Romero podría liberar un cupo de extranjero en la U a mitad de año| FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Desde México miran de reoejo la situación de Lucas Romero

Según informó El Deportivo de La Tercera, un club de México tendría en carpeta al ex Deportes Recoleta y existiría la posibilidad de avanzar por él en el próximo mercado de pases.

Precisamente durante la última semana, el representante del jugador, Regis Marques, estuvo en Chile para interiorizarse sobre el panorama que vive el futbolista de 23 años. La visita del agente no pasó desapercibida, considerando el complejo momento futbolístico que atraviesa Romero bajo las órdenes del entrenador argentino.

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Por ahora no existe una oferta formal sobre la mesa, pero el interés desde la Liga MX es real y podría transformarse en una negociación concreta si el panorama de Romero no cambia en los próximos encuentros.

Los números de Lucas Romero en Universidad de Chile

Lucas Romero tan sólo ha participado en 5 partidos (276 minutos) en la presente temporada de Universidad de Chile: no ha convertido goles y no tiene asistencias.